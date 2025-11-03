El curioso lugar donde está Milett Figueroa en el momento más dramático de Marcelo Tinelli

Horas después, Paula Robles volvió a publicar otro mensaje en la misma línea, pero esta vez mencionando a su hija: "Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera". Estas palabras sugieren que la situación familiar podría ser mucho más compleja de lo que se ha mostrado públicamente, dejando entrever tensiones que aún no se conocen en su totalidad.

¿Qué dijo Mica Tinelli de la preocupante situación que vive su hermana Juanita?

Siguen surgiendo señales sobre la fuerte interna que atraviesa la familia Tinelli. Tras el descargo público de Juana Tinelli, quien contó haber recibido amenazas y expresó su desacuerdo con algunas decisiones de su padre, otros integrantes del clan comenzaron a mostrar su postura, aunque sin referirse directamente al conflicto.

En las últimas horas, quien se expresó fue Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, que compartió un mensaje sugestivo en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, publicó una frase en inglés que podría traducirse como “estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos”. La publicación llamó rápidamente la atención de sus seguidores, que interpretaron que podría estar dirigida a su hermana menor.

Entre los mensajes que recibió, uno de los usuarios le preguntó directamente: “¿Esto es para Juana? Qué raro todo”. Lejos de esquivar la consulta, Mica decidió compartirla en sus historias y dejar una aclaración contundente: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”.

La empresaria sumó un mensaje más reflexivo, donde remarcó la importancia de mantener ciertos temas dentro del ámbito privado: “Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, y más si ni siquiera me conocen. Gracias”. Con esto, buscó dar por cerrada la especulación sobre posibles indirectas hacia su hermana.

El mensaje de Mica no pasó inadvertido, especialmente porque es la única de la familia con el apellido Tinelli a la que Juana sigue en Instagram. Ese detalle fue interpretado como una señal de que, pese a las diferencias, las hermanas mantienen un vínculo cercano.

Horas antes, Marcelo Tinelli también se había pronunciado sobre la situación, reconociendo que toda la familia está recibiendo amenazas y que se trata de un asunto delicado que prefieren mantener alejado del foco mediático.

Mientras el conflicto familiar continúa generando comentarios en redes, Mica Tinelli intentó poner paños fríos y dejar claro que, al menos de su parte, no habrá más mensajes encriptados ni indirectas públicas sobre lo declarado por Juana Tinelli.