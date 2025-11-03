El curioso lugar donde está Milett Figueroa en el momento más dramático de Marcelo Tinelli
Mientras Marcelo Tinelli atraviesa un fuerte conflicto, su pareja, Milett Figueroa, eligió mantenerse al margen y refugiarse en un inesperado destino junto a su madre.
Marcelo Tinelli atraviesa un momento familiar complicado. Después de que Juana Tinelli realizara una denuncia por amedrentamiento y amenazas, la armonía en la familia pareció resquebrajarse por completo. Mientras tanto, Tinelli y Candelaria Tinelli viajaron a Uruguay, alejándose de la polémica que se desató en las redes y los medios.
La segunda hija del conductor, Mica Tinelli, se mostró contundente cuando le preguntaron por su relación con Juana: publicó una frase en inglés que podría traducirse como "estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos". Por su parte, Paula Robles, madre de Juana, compartió un posteo citando a Oscar Wilde que decía: "El egoísmo enferma. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere". Ambos mensajes, cargados de tensión, parecen reflejar el clima tenso que atraviesa la familia.
Mientras tanto, ¿dónde se encuentra Milett Figueroa, la pareja del conductor? Según las redes, la actriz peruana no está acompañando a Tinelli ni en Uruguay ni en su país natal, Perú. Actualmente, Milett permanece en Argentina junto a su madre. En su último posteo, compartió que ambas visitaron la Basílica de Luján, para venerar la imagen de María más querida por los argentinos. Además de este momento religioso, Milett mostró que disfrutó de una suculenta hamburguesa. No hubo ningún posteo o comentario que aludiera a la complicada situación familiar que atraviesa Tinelli.
En paralelo, Guillermina Valdés, ex de Tinelli, adoptó una postura muy distinta y tranquila. Durante el fin de semana, compartió varias fotos mostrando actividades cotidianas con Lorenzo, su hijo más pequeño: primero paseando por los bosques de Palermo y luego con su perrito en el parque de siempre. Estas imágenes transmiten una sensación de calma frente al revuelo mediático.
Horas después, Paula Robles volvió a publicar otro mensaje en la misma línea, pero esta vez mencionando a su hija: "Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera". Estas palabras sugieren que la situación familiar podría ser mucho más compleja de lo que se ha mostrado públicamente, dejando entrever tensiones que aún no se conocen en su totalidad.
¿Qué dijo Mica Tinelli de la preocupante situación que vive su hermana Juanita?
Siguen surgiendo señales sobre la fuerte interna que atraviesa la familia Tinelli. Tras el descargo público de Juana Tinelli, quien contó haber recibido amenazas y expresó su desacuerdo con algunas decisiones de su padre, otros integrantes del clan comenzaron a mostrar su postura, aunque sin referirse directamente al conflicto.
En las últimas horas, quien se expresó fue Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, que compartió un mensaje sugestivo en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, publicó una frase en inglés que podría traducirse como “estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos”. La publicación llamó rápidamente la atención de sus seguidores, que interpretaron que podría estar dirigida a su hermana menor.
Entre los mensajes que recibió, uno de los usuarios le preguntó directamente: “¿Esto es para Juana? Qué raro todo”. Lejos de esquivar la consulta, Mica decidió compartirla en sus historias y dejar una aclaración contundente: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”.
La empresaria sumó un mensaje más reflexivo, donde remarcó la importancia de mantener ciertos temas dentro del ámbito privado: “Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, y más si ni siquiera me conocen. Gracias”. Con esto, buscó dar por cerrada la especulación sobre posibles indirectas hacia su hermana.
El mensaje de Mica no pasó inadvertido, especialmente porque es la única de la familia con el apellido Tinelli a la que Juana sigue en Instagram. Ese detalle fue interpretado como una señal de que, pese a las diferencias, las hermanas mantienen un vínculo cercano.
Horas antes, Marcelo Tinelli también se había pronunciado sobre la situación, reconociendo que toda la familia está recibiendo amenazas y que se trata de un asunto delicado que prefieren mantener alejado del foco mediático.
Mientras el conflicto familiar continúa generando comentarios en redes, Mica Tinelli intentó poner paños fríos y dejar claro que, al menos de su parte, no habrá más mensajes encriptados ni indirectas públicas sobre lo declarado por Juana Tinelli.