Se conocieron los detalles de la trágica muerte de una de las actrices de El Eternauta

Fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde permaneció internada en cuidados intermedios. Su familia y amigos habían iniciado una campaña solidaria para donar sangre, pero pese a los esfuerzos médicos, Claudia no logró recuperarse.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia con un comunicado lleno de tristeza: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En más de tres décadas de carrera artística se lució en teatro, televisión, cine y publicidad. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.”

Schijman había participado recientemente en la serie El Eternauta, donde interpretó a una de las mujeres refugiadas en la parroquia San Isidro Labrador, y también fue parte de Buenos Vecinos.

Su carrera fue extensa y reconocida: participó en El Palacio de la Risa, Verdad Consecuencia, Disputas, Por Amor a Vos, Juanita la Soltera, Ambiciones, Soy tu fan y Menem. En cine, se destacó en Evita, Corazón Iluminado, Diario para un cuento, Pendeja, payasa y gorda y Mi reino por un platillo volador.

Además de su talento como actriz, Claudia fue una apasionada docente, dejando una huella profunda en el mundo cultural. Dictó talleres en el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta y el Hospital Borda, donde promovía el arte como herramienta de expresión y acompañamiento emocional.