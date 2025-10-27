En vivo Radio La Red
Se conocieron los detalles de la trágica muerte de una de las actrices de El Eternauta

Tragedia en el mundo del espectáculo: una actriz de El Eternauta murió en su casa a los 66 años. Enterate.

El mundo artístico está de luto. La actriz y docente Claudia Schijman, recordada por sus trabajos en El Eternauta y El Palacio de la Risa, murió a los 66 años tras sufrir graves quemaduras en un incendio doméstico ocurrido en su casa del barrio porteño de Palermo.

El Eternauta recibe un inesperado elogio internacional y es furor en las redes. (Foto: Gentileza Netflix)

La noticia sacudió al ambiente teatral y televisivo. Durante horas, hubo versiones cruzadas sobre lo ocurrido, pero finalmente se confirmaron los detalles del trágico accidente que terminó con su vida.

El incendio se desató alrededor de las 20 horas, este domingo, en su PH ubicado en Nicaragua al 5500. Schijman estaba sola en el lugar cuando vecinos alertaron a los bomberos al ver humo saliendo de la vivienda.

Al ingresar, los rescatistas encontraron a la actriz con quemaduras severas en ambos brazos. Si bien las llamas fueron controladas rápidamente, las lesiones fueron tan graves que complicaron su estado de salud en los días posteriores.

image

Fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde permaneció internada en cuidados intermedios. Su familia y amigos habían iniciado una campaña solidaria para donar sangre, pero pese a los esfuerzos médicos, Claudia no logró recuperarse.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia con un comunicado lleno de tristeza: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En más de tres décadas de carrera artística se lució en teatro, televisión, cine y publicidad. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.”

Schijman había participado recientemente en la serie El Eternauta, donde interpretó a una de las mujeres refugiadas en la parroquia San Isidro Labrador, y también fue parte de Buenos Vecinos.

Su carrera fue extensa y reconocida: participó en El Palacio de la Risa, Verdad Consecuencia, Disputas, Por Amor a Vos, Juanita la Soltera, Ambiciones, Soy tu fan y Menem. En cine, se destacó en Evita, Corazón Iluminado, Diario para un cuento, Pendeja, payasa y gorda y Mi reino por un platillo volador.

Además de su talento como actriz, Claudia fue una apasionada docente, dejando una huella profunda en el mundo cultural. Dictó talleres en el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta y el Hospital Borda, donde promovía el arte como herramienta de expresión y acompañamiento emocional.

image

