Se conoció cómo está la casa de la infancia de Fito Páez: en la que lo abusaron y mataron a sus abuelas

Fito no quiso regresar nunca maas al lugar y en cambio lo puso a la venta. Hoy, según un usuario de TikTok que fue a verlo se encuentra un negocio de salud.

El hogar se encuentra en el centro de la ciudad de Rosario, en Balcarce al 681, a metros del Boulevard Oroño. En la actualidad, allí se desarrolla un centro de diagnóstico ecográfico.

Importante figura contó que hizo el casting para la serie de Fito Páez y no quedó

María Becerra es toda una figura del mundo de la música. La joven de 23 años la rompe en los ranking y es tan importante que ya tocó en varias ceremonias de entregas de premios internacionales.

Pero María, o “la nena de Argentina”, comenzó su carrera de pequeña, soñando en convertirse en famosa con videos divertidos que subía a YouTube. Esto le hizo creer que podía probar suerte en el mundo de la actuación.

Fue así como, sin suerte, María se presentó hace 4 años en el casting para actrices de la serie biográfica de Fito Páez .

“Había hecho el casting en su momento para la serie”, confesó a Clarín. “No se puede decir cuál (para qué personaje), porque no quedé. Pero sí, fue hace como 4 años más o menos. Yo ni siquiera hacía música, nada. Y no quedé, obviamente. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y pensé que no se iba a hacer nunca”, concluyó.

Sobre hacer una serie de ella dijo: “Me encantaría, de hecho creo que sería muy interesante y hay muchas cosas para contar. Por el momento estamos grabando un documental, hace como dos años, y creo que va a llevar bastante más tiempo todavía. No tiene nombre por el momento, seguro va a ser algo como La Nena de Argentina”.