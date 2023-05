Importante figura contó que hizo el casting para la serie de Fito Páez y no quedó 

Fue así como, sin suerte, María se presentó hace 4 años en el casting para actrices de la serie biográfica de Fito Páez .

“Había hecho el casting en su momento para la serie”, confesó a Clarín. “No se puede decir cuál (para qué personaje), porque no quedé. Pero sí, fue hace como 4 años más o menos. Yo ni siquiera hacía música, nada. Y no quedé, obviamente. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y pensé que no se iba a hacer nunca”, concluyó.

Sobre hacer una serie de ella dijo: “Me encantaría, de hecho creo que sería muy interesante y hay muchas cosas para contar. Por el momento estamos grabando un documental, hace como dos años, y creo que va a llevar bastante más tiempo todavía. No tiene nombre por el momento, seguro va a ser algo como La Nena de Argentina”.

Fabiana Cantilo se cansó de los rumores y aclaró cómo comenzó su vínculo con Fito Páez: "Es mentira que..."

Luego del estreno de El amor después del amor, la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, Fabiana Cantilo salió a aclarar en reiteradas oportunidades diferencias entre la ficción y la realidad. Esta vez, la cantante compartió en sus redes sociales un video para desmentir algunos rumores que circularon sobre cómo comenzó su vínculo con el músico rosarino.

“Ya, vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Mentira, yo lo elegí a Fito ¿entienden? No voy a dar más declaraciones”, comenzó la cantante de Mi enfermedad.

“Esa pelot… que están diciendo que corroboren la fuente porque es mentira. Para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola, Charly me re daba bola, pero yo lo dejé por Fito”, explicó sobre su relación con Charly García y con Páez.