Fabiana Cantilo se cansó de los rumores y aclaró cómo comenzó su vínculo con Fito Páez: "Es mentira que..."

“Esa pelot… que están diciendo que corroboren la fuente porque es mentira. Para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola, Charly me re daba bola, pero yo lo dejé por Fito”, explicó sobre su relación con Charly García y con Páez.

Y en ese video, al final, cuestionó al periodista quien había escrito la noticia: “Y al pelot… que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar bol… de la gente que no conoce”. En un portal había salido una nota en la que la cantante supuestame había dicho lo siguiente: "Pude ser la mina de Charly, pero el pelot… no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”.

En un segundo video, la rockera hizo otro descargo y dejó en claro su punto de vista: "Digo esto porque odio las mentiras y la prensa amarillista es la base de todas las mentiras juntas. Yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más porque estaba al pedo mirando el put… Google con las put… noticias. Tengan cuidado”.

“Leamos libros o de última mírate una buena serie porque hablan como si yo estuviera dando una declaración”, agregó Fabiana.

Y para cerrar, Cantilo expresó: “Los periodistas tienen mucho poder y si no es un buen periodista hace lo contrario, ofende al artista y el artista es un ser de Dios, ¿se entiende?”.

La foto del sorpresivo encuentro entre Fabiana Cantilo y la actriz que la personifica en la serie sobre Fito Páez de Netflix

Tras aclarar sus dichos sobre la serie de Netflix sobre Fito Páez, que generaron una gran polémica, Fabiana Cantilo sorprendió con un sorpresivo encuentro de domingo con una de las protagonistas de la historia

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una foto junto a Mica Riera, la actriz que hace de ella en la serie El amor después del amor, que trata sobre la vida y obra del artista rosarino.

fabiana cantilo 2.jpg

"Miren quién vino a tomar el té", expresó Fabiana en la red social con una foto donde se la ve sentada en el sillón junto a la actriz de 31 años de Santa Fe y a pura sonrisa del momento en que compartieron una merienda juntas.

La imagen que subió la cantante a su cuenta en la noche de domingo se llenó de miles de likes y comentarios sobre los fanáticos de la serie, sorprendidos por el encuentro.

Cabe recordar que en la vida real, Cantilo y Páez fueron pareja durante seis años, entre 1984 y 1990, y ambos quedaron en una muy buena relación hasta la actualidad.

