Se conoció el motivo por el que Maxi López no viajó con su mujer y su hija al país

Pero, Maxi viene por tiempo indeterminado y esto causó dudas si existe una crisis entre ellos. Pero fue Wanda Nara la que desmintió todo esto en su entrevista con Verónica Lozano, y contó que la beba que nació el 31 de marzo no vino por falta de vacunas.

"No, sólo la vi en fotos, aún no viajó porque no tenía todas las vacunas", dijo y además sumaron que el viaje era demasiado largo para una niña tan pequeña, por eso su primer viaje internacional fue con su madre en tren.

image.png

Se supo qué hizo Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, tras su viaje para acompañar a Wanda Nara

Daniela Christiansson acaba de ser madre de su primera hija Elle, junto a Maxi López. En estos momentos de disfrutar los primeros días de su hija, el ex futbolista dejó la casa en la que viven abruptamente para volver a buenos aires a acompañar a la mama de sus tres hijos, Wanda Nara en su difícil momento de salud.

La modelo entonces tomó la decisión de viajar a Suiza, su país natal, en los últimos días junto a su hijita para estar cerca de su familia y mostrarle a su pequeña el lugar donde nació.

"Hola Suiza. El primer viaje de Elle salió bien. Mostrándole a mi hija el pueblo en el que nací", escribió la rubia junto a su beba.

Pero lo llamativo es que la mujer está más activa que nunca en sus redes: también mostró el jardín de la casa de sus padres disfrutando del sol y de una tarde de pileta con su bebita. "Día de mini piscina", comentó en su publicación.