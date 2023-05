La sorprendente razón por la que Daniela Christiansson, mujer de Maxi López, no invitó a nadie a su cumpleaños

La rubia explicó desde su cuenta de Instagram el motivo por el que decidió celebrar su cumpleaños sin la presencia de amistades u otros miembros de su familia.

"Este año es un cumpleaños tan especial porque he recibido este año el regalo más preciado, mi princesita Elle, y además es mi primer cumpleaños como madre #inolvidable", indicó en un posteo la modelo.

Y añadió sobre su decisión de celebrar su cumple solamente junto a su hija y el ex futbolista en su casa, algo que sorprendió a sus seguidores pero ella se encargó de aclararlo.

"Como Elle es tan pequeña y sin vacunas, hemos decidido celebrarlo entre nosotras con mis bebés, Elle y Kika, y el amor de mi vida al que le estoy muy agradecida por todo", finalizó Daniela, quien en las fotos que compartió en su cuenta tapó el rostro de su hija con emojis de corazones.

Daniela Christiansson reveló la angustia que vivió durante su embarazo de riesgo

A una semana del nacimiento de su primera hija Elle junto a Maxi López, Daniela Christiansson abrió su corazón y habló por primera vez de las complicaciones que vivió durante embarazo, así como también explicó por qué por el momento no quiere mostrar públicamente la carita de la beba.

La modelo sueca reveló este viernes desde un emotivo posteo de Instagram que en el séptimo mes de gestación se enteró que padecía placenta previa, un problema que derivó en una cesárea programada antes de llegar a la fecha de parto de un embarazo a término.

“En la semana 31 de mi embarazo, mi médico me confirmó que tengo algo llamado placenta previa... En pocas palabras, es una complicación que no te permite dar a luz naturalmente porque la placenta se implanta demasiado baja y adelante de la salida”, explicó Daniela y agregó: “El médico me dijo que podríamos necesitar hacer una cesárea si la placenta no se movía en la semana 36″.

"Lloré a la mañana siguiente al saber que había un riesgo en mi embarazo. Pero después decidí pensar positivo y seguir con mis hábitos, aparte del deporte, ¡ya que nuestra mente es tan poderosa!”, aseguró entonces la mujer de Maxi López.

En tanto, la sueca detalló: “Unas semanas después se confirmó la cesárea y parece que la mejor fecha para ello fue dar a luz una semana antes, el 31 de marzo de 2023... Es mágico saber la fecha exacta en que tu bebé estará en tus brazos, escuchar el primer llanto de tu bebé una vez que esté fuera de tu vientre y muchos otros aspectos”.