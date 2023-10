Se conoció la foto de More Rial a los besos con su novio preso que le generó repudio a su padre, Jorge

“El otro día hablé con ella y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho”, dijo Jorge en una entrevista en las últimas horas.

“A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, sumó.

Según el sitio 0223, Carriño está sentenciado a 7 años y medio de prisión por un robo violento a mano armada en el barrio Los Troncos. Durante el episodio, maniató a los dueños del lugar y a dos empleadas.