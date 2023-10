¡Otro disgusto! Las duras declaraciones de Jorge Rial al hablar del romance de Morena con un preso

TW Lam de More Rial en la cárcel de Batán.jpg

Claro que al ser consultado por la relación sentimental que More estaría teniendo con un preso, tal como lo reflejan las imágenes difundidas, Rial fue categórico. “A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, aseguró.

En tanto, detalló por qué hoy no intenta reconstruir el vínculo con su hija: “Hoy no es prioridad, hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal. No me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien”.

Por último, Jorge Rial destacó que actualmente mantiene una estrecha relación con su nieto Francesco, fruto de la relación de Morena con Facundo Ambrosioni. “Hablo todos los días con él, está con el padre y los abuelos en Córdoba. Hay una distancia prudencial que me parece que no hace bien a todos, a ella también”, concluyó.

La jugada fotografía que comprueba el romance de More Rial con un preso de Batán

En los últimos días comenzaron fuertes rumores que hablaban de un romance entre Morena Rial y un preso de Batán, luego que de que la joven fuera vista saliendo del penal.

Si bien su abogado, Alejandro Cipolla, aseguró que se trataba solamente de una amistad, esta tarde @elejercitodelam difundió una imagen muy comprometedora de la influencer y el hombre en cuestión.

More Rial y su novio preso LAM

"La visita de More Rial al penal de Batán fue a fin de visitar a un amigo. No existe ninguna relación fuera de la amistad", fueron las palabras del letrado al referirse a dichas versiones.

Sin embargo, la cuenta oficial de LAM confirmó: "More con su chongo de Batán. No se llama Nicolás. Se llama Agostino Carriño. #SiempreConLaPosta y con pruebas".