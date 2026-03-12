Se despiden los lavavajillas: este nuevo electrodoméstico de Lidl cuenta con 5 programas para limpiar platos

Un lavavajillas pensado para espacios pequeños

Durante años, los lavavajillas fueron considerados electrodomésticos grandes, pesados y difíciles de instalar. Su funcionamiento depende habitualmente de conexiones fijas de agua y desagüe, lo que limita su uso en determinados hogares.

Sin embargo, el nuevo modelo compacto desarrollado por Lidl propone una solución distinta: un sistema que puede trabajar tanto conectado a la red de agua como mediante un depósito integrado.

Esto significa que el aparato puede llenarse manualmente con agua, lo que elimina la necesidad de instalar tuberías o modificar la estructura de la cocina.

De acuerdo con la empresa, este formato está pensado principalmente para:

Cocinas pequeñas

Departamentos de una o dos personas

Casas de vacaciones

Oficinas o estudios

Viviendas temporales o alquileres

Además, gracias a su diseño compacto, el equipo puede colocarse directamente sobre una encimera o mesa de cocina, evitando ocupar espacio en el suelo.

Cómo funciona este pequeño lavavajillas

El dispositivo cuenta con una potencia que oscila entre los 730 y los 860 vatios, suficiente para garantizar un lavado eficaz pese a su tamaño reducido.

Una de sus características más destacadas es su capacidad para alcanzar temperaturas de hasta 70 °C, un nivel que permite eliminar grasa, restos de comida y bacterias con mayor eficiencia.

El manejo del equipo también fue simplificado al máximo. En lugar de perillas o controles complejos, el aparato incorpora un panel táctil intuitivo que permite seleccionar las funciones básicas con apenas unos toques.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Encendido y apagado

Selección del programa de lavado

Inicio o pausa del ciclo

Todo el sistema está pensado para que cualquier usuario pueda operarlo sin conocimientos técnicos.

Cinco programas diferentes de limpieza

Otro de los aspectos que diferencia a este lavavajillas compacto es la presencia de cinco programas distintos de lavado, lo que permite adaptarlo a diferentes tipos de vajilla o niveles de suciedad.

Los modos disponibles son:

Programa intensivo

Está diseñado para platos y utensilios con suciedad más resistente. Utiliza temperaturas más altas y ciclos más largos para eliminar restos difíciles.

Lavado rápido

Ideal para una limpieza básica cuando los utensilios no están demasiado sucios y se necesita rapidez.

Modo ecológico

Este programa busca reducir el consumo de agua y energía, manteniendo un nivel adecuado de limpieza.

Lavado para cristalería

Pensado para vasos, copas o elementos delicados, aplica un tratamiento más suave para evitar daños.

Programa especial para artículos de bebé

Este modo se enfoca en una limpieza más cuidadosa y segura para utensilios infantiles, como biberones o platos pequeños.

Un electrodoméstico eficiente y silencioso

Además de su tamaño compacto, el aparato también fue diseñado para mantener un consumo moderado de recursos.

Según la información técnica difundida por la compañía, el equipo utiliza aproximadamente 5 litros de agua por cada ciclo de lavado. Esta cifra es significativamente inferior al consumo que implica lavar platos manualmente en muchos hogares.

En cuanto a energía, el dispositivo registra un consumo aproximado de 31 kWh por cada 100 ciclos de uso.

El lavavajillas cuenta con clasificación energética D, lo que lo ubica dentro de un nivel intermedio de eficiencia dentro de la normativa europea actual.

Otro punto relevante es su nivel de ruido de 58 decibeles, un valor relativamente bajo que permite utilizarlo incluso en viviendas pequeñas sin generar molestias excesivas.

Diseño compacto y fácil de transportar

Uno de los elementos más atractivos del producto es su tamaño.

El electrodoméstico mide aproximadamente:

42 centímetros de ancho

43,5 centímetros de alto

44,5 centímetros de profundidad

Estas dimensiones permiten que pueda colocarse fácilmente sobre una encimera de cocina o en espacios reducidos.

Además, su peso ronda los 14 kilos, lo que facilita moverlo de lugar si es necesario.

Este formato portátil lo convierte en una opción interesante para personas que se mudan con frecuencia o que necesitan soluciones temporales en la cocina.

Qué incluye el lavavajillas compacto

El equipo no solo incluye el aparato principal, sino también varios accesorios diseñados para facilitar su uso desde el primer momento.

Entre los elementos incluidos se encuentran:

Cesta principal con soportes para platos

Bandeja plegable para tazas

Depósito de agua incorporado

Mangueras de entrada y salida

Recipiente dosificador

Embudo para rellenar sal

Este equipamiento permite utilizar el lavavajillas inmediatamente después de comprarlo, sin necesidad de adquirir piezas adicionales.

Una capacidad pensada para hogares pequeños

A diferencia de los lavavajillas tradicionales, que pueden lavar decenas de piezas en cada ciclo, este modelo compacto fue diseñado para cargas mucho más pequeñas.

El aparato tiene capacidad para dos cubiertos completos por lavado, lo que significa que puede limpiar:

platos

vasos

cubiertos

utensilios pequeños

Aunque puede parecer una capacidad limitada, el fabricante explica que está pensado principalmente para personas que viven solas o en pareja, donde el volumen de vajilla diaria suele ser menor.

Cuánto cuesta y dónde se puede comprar

El lavavajillas compacto se comercializa con un precio de 224,99 euros, posicionándose dentro de una gama relativamente accesible dentro del mercado de electrodomésticos.

Sin embargo, existe una particularidad en su comercialización.

La cadena informó que el producto no está disponible en las tiendas físicas, sino que únicamente puede adquirirse a través de su plataforma digital.

Esto significa que los interesados deben realizar la compra exclusivamente desde la página web oficial de Lidl, donde forma parte del catálogo online de la marca Silvercrest.

Una tendencia creciente en el mercado de electrodomésticos

El lanzamiento de este producto refleja una tendencia cada vez más visible en el mercado: la búsqueda de electrodomésticos compactos, portátiles y multifuncionales.

Con el aumento del precio de la vivienda y la proliferación de departamentos pequeños, muchos consumidores comenzaron a priorizar equipos que ocupen menos espacio y ofrezcan mayor flexibilidad de instalación.

En ese contexto, dispositivos como este lavavajillas compacto buscan cubrir una necesidad concreta: automatizar tareas domésticas sin exigir grandes modificaciones en el hogar.

Además, la posibilidad de funcionar sin conexión directa al agua podría convertirlo en una solución atractiva para distintos tipos de usuarios, desde estudiantes hasta viajeros o propietarios de viviendas de alquiler.

Por ahora, el dispositivo ya comenzó a generar interés entre los consumidores europeos y podría marcar el inicio de una nueva generación de electrodomésticos diseñados para espacios reducidos.