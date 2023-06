Se filtraron los cambios de la casa de Gran Hermano para la nueva temporada

Según mostró la periodista Diana Bolocco, hermana de Cecilia y conductora de la versión chilena del reality show, en sus historias de Instagram, hay varias partes de la casa que fueron remodeladas para aportarle frescura y un diferencial a la anterior versión.

Las habitaciones, la cocina, el quincho, la zona del confesionario y la pasarela de entrada de los participantes son los espacios que mostró la conductora que iban a sufrir cambios. Y, la pileta también tendrá un cambio: será con agua de temperatura caliente.

Además, se incluirán nuevos sillones y se instalará un lujoso baño, dando un toque de sofisticación al ambiente.

Video viral: la desagradable "sorpresa" que le dejaron a un ex Gran Hermano en la puerta de su casa

Pablo Heredia saltó a la fama en 2001 luego de participar en la segunda edición de Gran Hermano. Después de su paso por el reality, el joven fue convocado por Cris Morena para ser parte de Rebelde Way y Floricienta.

Luego, de su experiencia como actor, el ex GH viajó a Perú, donde recibió una propuesta para continuar creciendo como figura de las telenovelas. En ese país estuvo durante cinco años, realizando diferentes proyectos en los medios.

Ahora, Pablo Heredia es noticia por un hecho insólito. En un posteo en las redes sociales, el ex participante del famoso reality compartió un video de las cámaras de seguridad de su casa, que registraron una situación muy extraña.

Según relató en la publicación, un hombre pasó por su domicilio, vio que la puerta estaba abierta, ingresó y decidió defecar en el hall. “Bueno hoy estaba teniendo un día normal... abro la puerta de mi casa, me meto en el local de al lado a comprar un pancito, dejó la puerta abierta, es un barrio bueno, salí a comprar y nunca me imaginé que eso me iba a pasar”, comenzó narrando el ex GH.

"Del lado derecho vemos una persona que divisa una puerta, cruza, la puerta está abierta, una casa normal ‘permiso no hay nadie’, pasa, agarra un papel, ‘digo un diario’, entra, las cámaras están ahí, no le importó”, siguió.

“¿Baño por acá? ¿Qué vamos a hacer? Les dejo un regalito a esta gente y bueno, ahí está”, continuó, indignado. En el final del video, el ex GH explotó: “Cag... en la puerta de mi casa, hijo de p... ¡Lo voy a matar! Se limpió así nomás, tiró toda la mierd... ¡Lo quiero matar! Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con ese sore...” ,concluyó.