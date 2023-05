Destrozaron a Flor Vigna en las redes después de que eligiera a dos ex Gran Hermano para su videoclip

En la publicación que subió la artista se ve a la pareja del reality bailando, y 'Pestañela', emocionada por su aparición en el videoclip, escribió en sus redes: “Querías una bomba, acá tenés una gigante”.

HISTORIA DANIELA CELIS FLOR VIGNA.jpg

Aunque la reacción de los internautas estuvo muy dividida, algunos deslizaron la posibilidad de que Vigna estuviese incorporando a los 'hermanitos' para tener más reproducciones. “¿Por qué metía a todos los de GH en sus videos?”, “Lo que se está colgando de los hermanitos es terrible”; “¿No era algo exclusivo de Julieta?”; “Qué random”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores en las redes sociales.

Embed

La explosiva reacción de Alina Moine tras ser señalada como la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de los intensos rumores de separación entre Flor Vigna y Luciano Castro, trascendió el nombre de Alina Moine como la tercera en discordia de la pareja. Recientemente la periodista, vinculada al ex el DT de River Marcelo Gallardo, compartió una imagen en sus redes sociales para ponerle freno a las especulaciones.

Resulta que la presentadora de ESPN oficializó su noviazgo con el ex futbolista Federico Giuliani. Él compartió una foto en Instagram con Moine, y ella hizo lo mismo pero en su cuenta.

Alina Moine y Fede Giuliani posteo romance IG.jpg

Además, Ángel de Brito, en sus historias de Instagram fue consultado sobre si Vigna y Castro estaban separados, y el conductor de LAM contestó en mayúcula: "No".

Quien agregó más información sobre este escándalo fue Pochi, de @gosiipeame. “Me preguntan si la mujer del enigmático con LC es Alina Moine, no sé de dónde surgió el nombre de ella. La 'Señorita M' de mi enigmático no es ella. Y aclaro, no es famosa”, afirmó la influencer.