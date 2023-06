Video viral: la desagradable "sorpresa" que le dejaron a un ex Gran Hermano en la puerta de su casa

Embed

Ahora, Pablo Heredia es noticia por un hecho insólito. En un posteo en las redes sociales, el ex participante del famoso reality compartió un video de las cámaras de seguridad de su casa, que registraron una situación muy extraña.

Según relató en la publicación, un hombre pasó por su domicilio, vio que la puerta estaba abierta, ingresó y decidió defecar en el hall. “Bueno hoy estaba teniendo un día normal... abro la puerta de mi casa, me meto en el local de al lado a comprar un pancito, dejó la puerta abierta, es un barrio bueno, salí a comprar y nunca me imaginé que eso me iba a pasar”, comenzó narrando el ex GH.

"Del lado derecho vemos una persona que divisa una puerta, cruza, la puerta está abierta, una casa normal ‘permiso no hay nadie’, pasa, agarra un papel, ‘digo un diario’, entra, las cámaras están ahí, no le importó”, siguió.

“¿Baño por acá? ¿Qué vamos a hacer? Les dejo un regalito a esta gente y bueno, ahí está”, continuó, indignado. En el final del video, el ex GH explotó: “Cag... en la puerta de mi casa, hijo de p... ¡Lo voy a matar! Se limpió así nomás, tiró toda la mierd... ¡Lo quiero matar! Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con ese sore...” ,concluyó.

Se filtró el video con las remodelaciones que le hicieron a la casa de Gran Hermano para la versión chilena

Falta cada vez menos para que se comience a grabar la versión chilena de Gran Hermano en los estudios de Martínez, y a través de su cuenta de Instagram, la conductora chilena Diana Bolocco recorrió todos los rincones de la casa y mostró en detalle las remodelaciones para recibir a los participantes del país vecino.

La casa tiene 2300 metros cuadrados en total, un jardín inmenso con pileta, sauna, parrilla y, además, un gran Salón de usos múltiples (SUM), recordados por las inolvidables fiestas de los viernes de los hermanitos argentinos.

Algunos de los cambios para la versión que conducirá la hermana de Cecilia Bolocco serán los dormitorios, la cocina, el quincho, la zona del confesionario y la pasarela donde ingresarán los participantes. Además, la casa tendrá nuevos sillones y un baño de lujo.

La casa de GH que armaron en Martínez, es la más grande de toda Latinoamérica y una vez que concluya la versión trasandina, quedará impecable para que lleguen los participantes de la versión local en lo que será Gran Hermano 2023, que promete nuevamente romperla en materia de rating como este año.