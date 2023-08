Apareció un audio de Mariano Caprarola explicando por qué no quiso denunciar a Aníbal Lotocki

De esta manera, De Brito compartió un revelador audio del especialista en moda de no hace mucho tiempo, donde explicó por qué había decidido no denunciar judicialmente a Lotocki, actualmente inhabilitado para ejercer la medicina.

Mariano Caprarola - captura LAM audio.jpg

“Yo me operé, me salvé la vida y no le hice ninguna demanda porque la verdad es un siniestro, es un hijo de p...”, decía en un principio Caprarola refiriéndose a que había hecho un tratamiento para extraer el metacrilato de su cuerpo y los motivos por los que no llevó a la Justicia a Lotocki.

“Sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja el hacer la demanda... ¿qué me iba a pagar? ¿qué iba a hacer? La verdad, yo lo único que quiero es que vaya preso” agregó acto seguido, al tiempo que concluyó argumentando: “Con (Fernando) Burlando (su abogado) decidimos no hacer nada, y sí cuando me llamen, hablar públicamente, pero de hacerle, no le hicimos nada y decidimos como ‘quemarlo’ en todos lados”.

Embed

Así fue la última aparición de Mariano Caprarola en televisión

Este jueves murió Mariano Caprarola, a las 49 años. El panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y tuvo una descompensación que le produjo un shock hemorrágico, que derivó en un paro cardiaco.

En LAM (América TV), Ángel de Brito y las panelistas recordaron Caprarola con imágenes de lo que su última aparición en La jaula de la moda. "El sábado cumplió 49 años, hizo un festejo muy íntimo, muy chiquito, pero en el programa se lo festejaron el lunes", dijo el conductor antes de mostrar el tape.

Embed

En el ciclo fashionista, Horacio Cabak, Fabián Medina Flores y Caprarola analizaron los looks de los famosos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, sus compañeros le festejaron el cumpleaños con una torta y velitas.

En la cuenta de Instagram del programa compartieron un collage con fotos del panelista y unas emotivas palabras. "Es un momento muy difícil para todos tus compañeros y amigos. Infinidad de buenos momentos vienen a nuestra mente. Hoy físicamente te fuiste y cuesta mucho entender qué pasó. Un golpe impensado, un golpe injusto. Te recordaremos siempre con tu hermosa energía, alegría y amistad. Acompañamos a tu familia y te mandamos todos los besos del mundo donde sea que estés", publicaron.