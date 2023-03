Se filtró un video de la tumba de El Noba: ¿Habla desde "el otro lado"?

Según sostienen sus fans, el vocalista de "Tamo Chelo" habría dicho "Abran" en el momento en que Sosa estaba leyendo una placa en su honor. Esta psicofonía se puede percibir en el fondo y su veracidad ha sido puesta en duda por muchos, pero de todas formas ha generado un inesperado debate en plataformas como TikTok.

“Se escucha claramente la voz, espero que no sea editada. Si no está editada, por favor, oren por él, prendan una velita, ayuden a que su alma descanse en paz”, pidió una usuaria. Y otra aportó: “Con auriculares se re escucha la voz del Noba diciendo ‘abran’. Me agarró escalofríos”.