Se supo cómo será la venganza de Rocío Rial contra su hermana Morena

Rocío es la hija de bajo perfil de Jorge Rial y su mano derecha. Trabaja junto con él en las cuestiones publicitarias. Poco se sabe de ella porque prefiere mantenerse lejos del medio.

Se sabe que ella. Hace algunos años viajó a Nueva York para perfeccionar su inglés y también tomó clases de canto.

En LAM, América, Morena contó cómo fue la adopción de Rochi, que fue abandonada en la puerta de un hospital: “Quería esperar a que fuéramos más grandes para que cada una decidiera si quería investigar sobre sus orígenes. Ella llegó a casa cuando tenía un año y medio. Un juez llamó a mi papá y le contó que había una nena abandonada. Le preguntó si quería tener otra hija y así se concretó la adopción”, indicó.

"Que en paz descanse", la frase lapidaria de Morena a Jorge Rial por el Día del Padre

Este domingo, Morena Rial estuvo invitada al piso de La tarde del nueve. En el programa de Tomás Dente y Pía Slapka en El Nueve, la joven lanzó una frase picante sobre su padre, Jorge Rial.

Al ser consultada por el Día del padre, More le dedicó un saludo especial a su abogado, Alejandro Cipolla, a su padrino, Guillermo Marín, y a su tío, Luis Ventura, pero fue categórica al referirse a su papá.

"Feliz día a mi abogado, que lo amamos, que es papá. Nada más. Mi padre, que en paz descanse, no hay vuelta atrás. A mi tío Luis (Ventura) saludé también y a mi padrino (Guillermo Marín)", sostuvo.

More reiteró que Jorge está ausente en la vida de Francesco, su hijo. "Si vos siente amor de verdad por mi hijo, hubiera vuelto de Colombia y lo iba a ver", remarcó.

Al finalizar, la joven reveló cuál es el origen del enfrentamiento con el conductor. "La relación está rota desde hace 5 años porque odia que vaya a Córdoba. Tiene que entender que mi ex es cordobés y, además, a mí me gusta Córdoba. Tengo 24 años. Soy mayor y hago lo que quiero. A mí tampoco me gustan sus amistades y no me queda otra", cerró.