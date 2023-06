"Que en paz descanse", la frase lapidaria de Morena a Jorge Rial por el Día del Padre

Morena Rial Jorge Rial.jpg

"Feliz día a mi abogado, que lo amamos, que es papá. Nada más. Mi padre, que en paz descanse, no hay vuelta atrás. A mi tío Luis (Ventura) saludé también y a mi padrino (Guillermo Marín)", sostuvo.

More reiteró que Jorge está ausente en la vida de Francesco, su hijo. "Si vos siente amor de verdad por mi hijo, hubiera vuelto de Colombia y lo iba a ver", remarcó.

Al finalizar, la joven reveló cuál es el origen del enfrentamiento con el conductor. "La relación está rota desde hace 5 años porque odia que vaya a Córdoba. Tiene que entender que mi ex es cordobés y, además, a mí me gusta Córdoba. Tengo 24 años. Soy mayor y hago lo que quiero. A mí tampoco me gustan sus amistades y no me queda otra", cerró.

"No quiero más contacto con esa m... de persona", el duro mensaje que Jorge Rial le envió a Morena

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Facundo, el hijo de Luis Ventura, se metió en el feroz enfrentamiento entre Morena y su padre, Jorge Rial. El panelista contó que, hace apenas unos días, el ex Intrusos le envió un mensaje tremendo a su hija.

En esa conversación, Rial le expresa a Morena que, bajo ningún aspecto, quería que tuviese vínculo con Luis Ventura: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloqueálo, sino me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa m... de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos".

Facundo mencionó que, durante mucho tiempo, mantuvo una buena relación con el ex Intrusos. Sin embargo, el tiempo le demostró que no era la persona que imaginaba: "Como profesional me parece excelente, pero como amigo no. Es de los que te echan del barco cuando se hunde".

En otra ocasión, en el piso de Mañanísima, el hijo de Ventura destacó que su padre fue incondicional con Morena, pese al enfrentamiento con Rial. "Mi viejo la salvó a Morena de suicidarse. Cuando ella estaba al borde, lo llamó y mi papá salió corriendo", recordó el joven.