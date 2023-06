La sorpresiva respuesta de Jorge Rial tras un video de Morena por el Día del Padre

"Feliz Día del Padre", dice el posteo de dicho perfil, en el cual también se ve un video de Morena dando una nota a LAM (América TV) y expresándose en contra de su padre.

Jorge Rial se hizo eco de esa publicación y respondió: "Gracias!". A eso, el conductor sumó cuatro caritas riéndose, dejando entrever que trata de tomarse con humor todas las declaraciones de su hija en los medios.

"No quiero más contacto con esa m... de persona", el duro mensaje que Jorge Rial le envió a Morena

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Facundo, el hijo de Luis Ventura, se metió en el feroz enfrentamiento entre Morena y su padre, Jorge Rial. El panelista contó que, hace apenas unos días, el ex Intrusos le envió un mensaje tremendo a su hija.

En esa conversación, Rial le expresa a Morena que, bajo ningún aspecto, quería que tuviese vínculo con Luis Ventura: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloqueálo, sino me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa m... de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos".

Facundo mencionó que, durante mucho tiempo, mantuvo una buena relación con el ex Intrusos. Sin embargo, el tiempo le demostró que no era la persona que imaginaba: "Como profesional me parece excelente, pero como amigo no. Es de los que te echan del barco cuando se hunde".

En otra ocasión, en el piso de Mañanísima, el hijo de Ventura destacó que su padre fue incondicional con Morena, pese al enfrentamiento con Rial. "Mi viejo la salvó a Morena de suicidarse. Cuando ella estaba al borde, lo llamó y mi papá salió corriendo", recordó el joven.