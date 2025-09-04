Septiembre o setiembre: cuál surgió primero y por qué ambas son válidas

Hoy, la variante más frecuente en la escritura y en los medios de comunicación es septiembre, sobre todo en España y gran parte de América. En cambio, setiembre se conserva más en países como Perú, Bolivia, Paraguay y algunas regiones de Centroamérica, donde forma parte de la norma culta local.

En resumen: “septiembre” apareció primero porque viene directamente del latín, mientras que “setiembre” surgió después como una adaptación fonética. Ambas conviven en el idioma, y ninguna es incorrecta.

Así que, ya sea con “p” o sin ella, este mes se escribe de dos maneras, pero siempre se entiende igual.

Otros casos de palabras que admiten dos formas, según la RAE

diccionario-rae1.jpg

Séptimo / Sétimo

Óptimo / Ótimo

Escéptico / Escético

Períptico / Perítico (menos frecuente, pero también válido en textos especializados)

En todos estos ejemplos, la primera variante es la que viene directamente del latín y la segunda surgió después, por una simplificación fonética.