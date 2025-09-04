AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

La Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto a la asignación, mantiene sus valores:

Con un hijo: $55.250

Con dos hijos: $86.936

Con tres o más hijos: $114.062

Por ejemplo, una familia con dos hijos recibe en total $271.039 entre AUH y Tarjeta Alimentar.

ANSES septiembre 2025: quiénes acceden a la AUH y qué requisitos hay

Para recibir la AUH de ANSES se deben cumplir las siguientes condiciones:

Hijos menores de 18 años (sin límite de edad si tienen discapacidad).

No superar el ingreso máximo de dos salarios mínimos por grupo familiar .

Ser desempleado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.

Presentar la Libreta AUH completa con controles médicos y escolaridad.

Quienes no cumplan con estos requisitos pueden ver suspendido o retenido el beneficio.

Calendario de pagos AUH y AUE septiembre 2025

ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del DNI. Para AUH, AUE y la Tarjeta Alimentar las fechas van del 8 al 19 de septiembre.

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En tanto, la Asignación por Embarazo se paga entre el 10 y el 23 de septiembre.