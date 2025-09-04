En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Septiembre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

ANSES confirmó novedades en septiembre 2025: aumentos en AUH, pagos de la Tarjeta Alimentar y cambios en el calendario. También hay montos retenidos que pueden superar los $165.000 por hijo.

La ANSES en septiembre 2025 aplicó un ajuste del 1,9% en asignaciones y AUH, en línea con la movilidad previsional. Este incremento impacta directamente en las familias que dependen de la seguridad social y que también reciben la Tarjeta Alimentar como complemento.

El organismo detalló que este mes los pagos se acreditarán antes que en agosto, gracias a un adelanto en el calendario de cobros. Además, recordó que la Libreta AUH 2024 es clave para liberar el 20% retenido de todo el año anterior, lo que en algunos casos puede alcanzar los $165.000 extra por hijo.

De esta manera, septiembre llega con un combo de beneficios que incluye aumento, calendario más ágil y pagos adicionales que refuerzan el ingreso familiar en medio de la inflación.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en septiembre 2025

El monto de la AUH para septiembre quedó en $115.066 por hijo, aunque con la retención del 20% el pago efectivo es de $92.052. En el caso de AUH por discapacidad, asciende a $374.744.

La Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto a la asignación, mantiene sus valores:

  • Con un hijo: $55.250

  • Con dos hijos: $86.936

  • Con tres o más hijos: $114.062

Por ejemplo, una familia con dos hijos recibe en total $271.039 entre AUH y Tarjeta Alimentar.

ANSES septiembre 2025: quiénes acceden a la AUH y qué requisitos hay

Para recibir la AUH de ANSES se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Hijos menores de 18 años (sin límite de edad si tienen discapacidad).

  • No superar el ingreso máximo de dos salarios mínimos por grupo familiar.

  • Ser desempleado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.

  • Presentar la Libreta AUH completa con controles médicos y escolaridad.

Quienes no cumplan con estos requisitos pueden ver suspendido o retenido el beneficio.

Calendario de pagos AUH y AUE septiembre 2025

ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del DNI. Para AUH, AUE y la Tarjeta Alimentar las fechas van del 8 al 19 de septiembre.

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En tanto, la Asignación por Embarazo se paga entre el 10 y el 23 de septiembre.

