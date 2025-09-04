En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Asignación por Embarazo
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH y Asignación por Embarazo: el extra de ANSES que se cobra en septiembre 2025

ANSES confirmó un beneficio extraordinario dentro del Plan de los Mil Días que impactará en septiembre de 2025. Enterate qué familias con AUH y Asignación por Embarazo accederán al extra y cuáles son los requisitos.

La ANSES aplicará un aumento del 1,9% en septiembre 2025 para los beneficios del Plan de los Mil Días, que alcanzan a las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Este programa busca garantizar asistencia sanitaria y alimentaria desde la gestación hasta los tres años de edad.

Además del incremento, este mes se confirmaron los montos de asignaciones de pago único, como la Asignación por Nacimiento, que representa un extra excepcional de $67.079. Esta suma se acredita una sola vez y se complementa con otros beneficios como el Complemento Leche y el Complemento Salud, todos incluidos en el Plan de los Mil Días.

¿Qué es el extra de $67.000 que paga ANSES en septiembre 2025?

Se trata de la Asignación por Nacimiento, un pago único que otorga la ANSES para acompañar a las familias en los primeros meses de vida de un hijo. En septiembre de 2025, el monto actualizado es de $67.079.

Este beneficio está disponible para titulares de la AUH, la AUH por discapacidad y la Asignación por Embarazo, además de trabajadores registrados, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento y cuáles son los requisitos?

Para acceder a este pago único, el hijo debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite. En caso de adopción, la solicitud debe realizarse dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial.

La ANSES exige la siguiente documentación: DNI de ambos padres, DNI del bebé y la partida de nacimiento. En adopciones, se requiere la sentencia judicial correspondiente. Sin estos documentos no se valida la solicitud.

Otro requisito central es que el grupo familiar no supere los topes vigentes de ingresos: $4.718.516 en total y $2.359.258 por integrante según la Resolución 297/25.

¿Cómo tramitar el extra de ANSES y cuándo se acredita el dinero?

El trámite puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma Mi ANSES o de manera presencial solicitando turno en cualquier oficina del organismo. En ambos casos, una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular designado.

El extra de $67.079 se suma a otros beneficios del Plan de los Mil Días, como el Complemento Leche, que en septiembre asciende a $43.405, y el Complemento Salud, cuyo valor equivale al monto vigente de la AUH: $115.088 por hijo y $374.745 por discapacidad.

