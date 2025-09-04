AUH y Asignación por Embarazo: el extra de ANSES que se cobra en septiembre 2025

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento y cuáles son los requisitos?

Para acceder a este pago único, el hijo debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite. En caso de adopción, la solicitud debe realizarse dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial.

La ANSES exige la siguiente documentación: DNI de ambos padres, DNI del bebé y la partida de nacimiento. En adopciones, se requiere la sentencia judicial correspondiente. Sin estos documentos no se valida la solicitud.

Otro requisito central es que el grupo familiar no supere los topes vigentes de ingresos: $4.718.516 en total y $2.359.258 por integrante según la Resolución 297/25.

¿Cómo tramitar el extra de ANSES y cuándo se acredita el dinero?

El trámite puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma Mi ANSES o de manera presencial solicitando turno en cualquier oficina del organismo. En ambos casos, una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular designado.

El extra de $67.079 se suma a otros beneficios del Plan de los Mil Días, como el Complemento Leche, que en septiembre asciende a $43.405, y el Complemento Salud, cuyo valor equivale al monto vigente de la AUH: $115.088 por hijo y $374.745 por discapacidad.