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La primera foto de Cinzia tras el accidente que la dejó afuera de Gran Hermano

Dylan Gissi compartió la primera imagen de Cinzia desde la clínica y llevó tranquilidad al revelar cómo evoluciona tras el accidente.

30 jul 2026, 22:53
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Luego del accidente doméstico que sufrió dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y que obligó a su salida del reality, Cinzia Francischiello continúa recuperándose mientras permanece internada.

En las últimas horas, fue su novio, el futbolista Dylan Gissi, quien decidió compartir una actualización sobre su estado de salud y transmitir un mensaje de tranquilidad a quienes se preocuparon por ella.

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A través de sus historias de Instagram, el deportista publicó una foto en la que aparece junto a la comunicadora venezolana desde la clínica, acompañada de unas sentidas palabras dedicadas tanto a sus seguidores como a su pareja.

"Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos", escribió Gissi, agradeciendo las muestras de cariño que recibieron desde que se conoció el accidente.

En el mismo mensaje, el futbolista también le dedicó unas emotivas palabras a Cinzia: "Cómo te extrañé preciosa, Te amo".

Cómo fue el tremendo accidente de Cinzia en Gran Hermano

Cinzia Francischiello vivió un episodio de gran tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora sufrió una caída que terminó con un fuerte golpe en la espalda contra una cama, lo que obligó a que fuera trasladada de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica.

Tras lo ocurrido, la producción del reality decidió suspender la transmisión en vivo. Por ahora no hay certezas sobre cuándo Cinzia podrá reincorporarse al programa: todo dependerá de los resultados de los estudios médicos que se están realizando.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial que detalle la magnitud de la lesión ni los análisis que se le practicaron. Su regreso a la casa quedará condicionado a lo que indiquen los profesionales que la atienden y a que se descarte cualquier complicación que requiera tratamiento o reposo prolongado.

     

 

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