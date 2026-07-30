La primera foto de Cinzia tras el accidente que la dejó afuera de Gran Hermano

En el mismo mensaje, el futbolista también le dedicó unas emotivas palabras a Cinzia: "Cómo te extrañé preciosa, Te amo".

Cómo fue el tremendo accidente de Cinzia en Gran Hermano

Cinzia Francischiello vivió un episodio de gran tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora sufrió una caída que terminó con un fuerte golpe en la espalda contra una cama, lo que obligó a que fuera trasladada de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica.

Tras lo ocurrido, la producción del reality decidió suspender la transmisión en vivo. Por ahora no hay certezas sobre cuándo Cinzia podrá reincorporarse al programa: todo dependerá de los resultados de los estudios médicos que se están realizando.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial que detalle la magnitud de la lesión ni los análisis que se le practicaron. Su regreso a la casa quedará condicionado a lo que indiquen los profesionales que la atienden y a que se descarte cualquier complicación que requiera tratamiento o reposo prolongado.