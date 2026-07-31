Pincoya explotó contra la producción de Gran Hermano y lanzó un fuerte reclamo en vivo

Más adelante, la participante también apuntó directamente contra el Big por una situación vinculada a una recompensa que, según sostuvo, no fue entregada de la manera que esperaba. "Estoy enojado con el Big porque yo le pedí la canasta de frutas, la entregó a las niñas que estuvieron atadas, pero él no me lo dio públicamente, entonces las chicas se apoderaron de las paltas, que ellas cada una va a tener una palta y nos va a dar el resto. Y no me parece", reclamó.

Por último, Pincoya habló sobre el beneficio que recibió como líder y reconoció que, aunque agradecía la posibilidad de observar parte del juego de sus compañeros, tenía otra estrategia en mente si hubiese contado con una ventaja diferente. "A mí personalmente me hubiese gustado, igual agradezco que me hayan dado la posibilidad de ver el juego de otra persona, pero si hubiese tenido otro beneficio, la gente sabe que yo hace como tres meses atrás, obviamente mis compañeros no, yo hablo mucho con la gente, y dije: 'Si alguna vez soy líder, que no creo que sea, yo iba a bajar a la Zilli' así que estoy contenta que bajó", concluyó.

Cuál fue la polémica frase de Pincoya contra Cola tras su eliminación de Gran Hermano

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cerró el último lunes con una nueva salida que sacudió la convivencia. En el duelo final, Cola y Majluf se enfrentaron cara a cara, y fue Cola quien terminó despidiéndose del reality.

El anuncio llegó de la mano de Santiago del Moro, que apareció de manera virtual para dar a conocer el resultado y disipar la tensión que dominaba la casa. Con firmeza, el conductor comunicó: "Se va, abandona, deja, GH, se va de Gran Hermano: ¡Cola! Majluf, te felicito".

La resolución generó un estallido inmediato entre los jugadores. Mientras Majluf celebraba su continuidad, varias de sus compañeras se sumaron al festejo con gritos y aplausos. "¡Vamos, vamos! ¡Dale, Majluf!", se escuchó resonar en la sala apenas se confirmó la salida de Cola.

El eliminado, sin perder la calma, se tomó unos instantes para despedirse de quienes compartieron con él la experiencia. En medio de abrazos y saludos, dejó en claro su mirada sobre lo ocurrido con una frase breve pero contundente: "Es un juego", dijo Cola antes de cruzar la puerta.

Uno de los momentos más destacados se dio justo después de la definición. Pincoya se acercó a Majluf, lo abrazó y, mirando a cámara, aprovechó para enviar un mensaje directo al público: "Gracias, gente, por apoyar".

La celebración, sin embargo, tuvo un giro inesperado. En plena euforia, Pincoya volvió a apuntar contra Cola y lanzó una frase durísima que se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche: "Que se vaya ese mugroso de mierda".

Mientras tanto, Cola siguió con su despedida y saludó uno por uno a los participantes antes de dejar la casa. A pesar de las palabras fuertes que recibió, mantuvo una actitud serena y se mostró dispuesto a cerrar su paso por Gran Hermano Generación Dorada con tranquilidad.