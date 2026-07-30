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Sol rompió en llanto luego de que Gran Hermano anunciara la salida de Cinzia

Solange se quebró ni bien el Big les comentó que Cinzia no seguiría en la casa de Gran Hermano debido al accidente sufrido por la tarde.

30 jul 2026, 23:29
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Sol rompió en llanto luego de que Gran Hermano anunciara la salida de Cinzia

Sol rompió en llanto luego de que Gran Hermano anunciara la salida de Cinzia

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Este jueves, Cinzia debió abandonar Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de sufrir un accidente mientras bailaba junto a Sol dentro de la casa. El golpe le provocó una lesión en la zona de las vértebras y, tras ser evaluada por los médicos, recibió la recomendación de retirarse temporalmente para llevar adelante una correcta recuperación.

La salida generó preocupación entre sus compañeros, quienes quedaron a la espera de un comunicado oficial que llevara tranquilidad sobre su estado de salud. En el momento de la caida, una ambulancia ingresó rápidamente a la casa para trasladarla y que pudiera recibir la atención correspondiente.

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Mientras tanto, dentro de la casa se vivieron horas de incertidumbre, con los participantes intentando saber cómo se encontraba la venezolana y si existía la posibilidad de que regresara una vez recuperada. Finalmente, la noticia fue comunicada durante la gala de la noche y Solange rompió en llanto, conmovida por la amistad que las une y también por la angustia de saber que todo ocurrió mientras ambas compartían ese momento.

"Tengo algo importante que contarles. Tal como ya saben, en la mañana de hoy Cinzia sufrió una caída en su habitación y de inmediato activé el protocolo correspondiente. Ella fue asistida y trasladada a una clínica que está muy cerca, sin romper el aislamiento", comunicó el Big ante la atenta mirada de los hermanitos.

Mientras el dueño de la casa continuaba con el anuncio, Sol no pudo contener las lágrimas y escuchó entre angustia la noticia sobre la salida: "Se comprobó que tiene una leve lesión vertebral. Se quebró una apófisis, esas antenitas que salen de las vértebras. La recuperación requiere el uso de una faja y analgésicos. Puede llevar entre 7 y 10 días. Por ese motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia".

Cómo está Cinzia tras el accidente en Gran Hermano

Cinzia continúa recuperándose luego del accidente que sufrió dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, situación que obligó a su salida del reality. La participante permanece internada y evoluciona acompañada por sus seres queridos.

En las últimas horas, su pareja, el futbolista Dylan Gissi, compartió una actualización sobre su estado y llevó tranquilidad a todos aquellos que se preocuparon por ella tras conocerse la noticia.

A través de sus historias de Instagram, el deportista publicó una imagen junto a la comunicadora venezolana desde la clínica y contó cómo atraviesa este momento. "Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos", expresó.

Además, Gissi le dedicó un mensaje de amor a su pareja en medio de su recuperación: " Cómo te extrañé preciosa, Te amo".

     

 

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