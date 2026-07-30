Sol rompió en llanto luego de que Gran Hermano anunciara la salida de Cinzia

Mientras el dueño de la casa continuaba con el anuncio, Sol no pudo contener las lágrimas y escuchó entre angustia la noticia sobre la salida: "Se comprobó que tiene una leve lesión vertebral. Se quebró una apófisis, esas antenitas que salen de las vértebras. La recuperación requiere el uso de una faja y analgésicos. Puede llevar entre 7 y 10 días. Por ese motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia".

Cómo está Cinzia tras el accidente en Gran Hermano

Cinzia continúa recuperándose luego del accidente que sufrió dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, situación que obligó a su salida del reality. La participante permanece internada y evoluciona acompañada por sus seres queridos.

En las últimas horas, su pareja, el futbolista Dylan Gissi, compartió una actualización sobre su estado y llevó tranquilidad a todos aquellos que se preocuparon por ella tras conocerse la noticia.

A través de sus historias de Instagram, el deportista publicó una imagen junto a la comunicadora venezolana desde la clínica y contó cómo atraviesa este momento. "Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos", expresó.

Además, Gissi le dedicó un mensaje de amor a su pareja en medio de su recuperación: " Cómo te extrañé preciosa, Te amo".