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La fuerte frase de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani: "No quiero..."

En Sálvese quien pueda, Sabrina Rojas lanzó una filosa frase sobre Griselda Siciliani.

30 jul 2026, 23:33
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sabrina rojas y griselda siciliani
sabrina rojas y griselda siciliani

Sabrina Rojas sorprendió al contar que decidió no asistir al estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, que tiene a Griselda Siciliani como protagonista. Aunque confirmó que recibió una invitación para formar parte del evento, la conductora dejó en claro que no tiene pensado compartir esa noche.

La situación se dio en Sálvese quien pueda (América TV), donde debatían sobre la presentación de la ficción cuando sus compañeros le recordaron que también había sido convocada para la avant premiere. "Me invitaron también", reconoció Sabrina, aunque rápidamente aclaró que no aceptará la propuesta y que elegirá ver la producción desde su casa. "No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No voy a ir al estreno, claramente. No me interesa en lo más mínimo", lanzó, sin vueltas.

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Ante la consulta de sus compañeros sobre quiénes serían parte del evento, mencionaron la presencia de Siciliani, lo que llevó a Sabrina a hacer un comentario que no pasó inadvertido. "Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer", sentenció la conductora.

La frase volvió a poner sobre la mesa la tensión entre ambas, que comenzó luego de la polémica que se generó cuando trascendió el vínculo entre Siciliani y Luciano Castro, expareja de Sabrina Rojas y padre de sus hijos.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Flor Vigna tras sus confesiones sobre Luciano Castro

Sabrina Rojas habló sobre la participación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos de México y analizó las declaraciones recientes de la cantante respecto a su vínculo con Luciano Castro. Entre ellas, mencionó la supuesta infidelidad que habría descubierto con Griselda Siciliani y también sus comentarios sobre Nicolás Cabré.

"Ella, cada vez que tiene un laburo nuevo, vuelve a tirar cositas para que la levanten. Eso es de manual, yo igual la quiero, la adoro, le mandamos un beso", expresó en SQP (América TV). Luego señaló lo que considera la principal contradicción de Vigna: "Después cuando la vas a buscar, no habla y la pasa mal".

Más adelante, Rojas aclaró que no existe una amistad entre ambas, aunque sí mantienen un trato cordial. En ese sentido, reconoció que Vigna tiene derecho a compartir su experiencia con Castro: "Si es su historia y tiene ganas de contarla, no está mal, ¿por qué tiene que callar o cuidar?".

Sin embargo, insistió en que lo que le llama la atención es el momento en que suele hacer esas revelaciones. "Siempre está esa contradicción en Flor", remarcó, al señalar que luego evita profundizar cuando los medios buscan consultarla.

"Siempre que tiene que lanzar un tema, tira un mensaje subliminal para que todos lo levantemos o si se va a un reality, vuelve a hablar de algo que ya pasó. Si ella lo hablase genuinamente desde su lugar... pero hacerlo cuando sabés que va a garpar, no lo puedo entender. Es especular con tu propia historia", concluyó Sabrina con firmeza.

     

 

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