Si te gustó Adolescencia en Netflix, no podés perderte esta nueva serie de 8 capítulos.

Su compañero en esta misión será el agente especial del FBI Edwin Park, interpretado por Randall Park, que aporta el contrapunto escéptico y racional frente al carácter poco ortodoxo de Cupp. A lo largo de los episodios, ambos protagonizan escenas cargadas de sarcasmo, inteligencia y giros inesperados.

El elenco de "La residencia"

Uzo Aduba

Giancarlo Esposito

Randall Park

Molly Griggs

Susan Kelechi Watson

Isiah Whitlock Jr.

Edwina Findley

Jason Lee

Ken Marino

Al Mitchell

Una producción con el sello Shonda Rhimes

La creadora de Grey's Anatomy, Scandal y Bridgerton vuelve a apostar por una historia diferente. La residencia en Netflix es una adaptación de la obra homónima de Kate Andersen Brower, una periodista especializada en política estadounidense. El showrunner Paul William Davies, colaborador habitual de Rhimes, se encarga del guion y la visión creativa de la serie.

Los episodios fueron dirigidos por Liza Johnson y Jaffar Mahmood, quienes consiguen equilibrar muy bien el tono entre el misterio policial y la comedia sofisticada.

Por qué ver "La residencia" en Netflix

La residencia en Netflix es ideal para quienes buscan algo distinto, con estilo y con una historia que no se agota en los primeros episodios. Aunque no ha alcanzado las cifras virales de Adolescencia, que superó los 42 millones de visualizaciones, esta serie se sostiene por méritos propios, con cerca de 6 millones de vistas que podrían crecer gracias al boca a boca.

Si te gustaron las historias de Knives Out, The White Lotus o incluso The Office por su estilo de humor y sus personajes singulares, esta serie tiene todos los argumentos para convertirse en tu nueva favorita.