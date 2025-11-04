El crudo descargo de Marcelo Tinelli en medio del escándalo con Juanita: "Volveré a unir esta familia"

"Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche.Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo", agregó en otro mensaje.

"Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres , porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas. Amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida", continuó un movilizado Marcelo Tinelli.

"Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá ,porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos", finalizó sobre el momento que vive su familia.

Horas después del dramático mensaje del sábado de Juanita Tinelli en Instagram, Marcelo Tinelli remarcó: "Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".

"Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias", concluyó.

marcelo tinelli descargo en x tras el fuerte posteo de juanita tinelli

Qué dijo José María Listorti de la interna en la familia de Marcelo Tinelli

José María Listorti habló con Yanina Latorre en el programa SQP (América Tv) y se refirió al fuerte posteo de Juanita Tinelli destapando la interna en la familia de Marcelo Tinelli.

"No hablé con ninguno de los protagonistas. Si tuvo una amenaza… Puede ser también una joda que hoy te llaman y puede ser. Yo entiendo a Juanita que tiene 22 años que se asusta. Lo que no entiendo es por qué se dejaron de seguir Juanita y Marcelo", dijo el ex ShowMatch.

A lo que la conductora le consultó: "No solo se dejaron de seguir sino que se bajó de Carnaval, del reality, y dicen que no se lleva con su hermana Cande, ¿vos sabías algo?".

"Yo no sabía nada. Igual yo con las chicas hola y chau. Mirá que he pasado cumpleaños, casamientos, programas pero nunca crucé más de dos palabras", contestó José María Listorti.

“Marcelo como padre y amigo es un diez. Después problemas económicos lo que dice siempre es que es más problema de la empresa, no de él como persona", remarcó el humorista y conductor.

Y sobre las polémicas declaraciones de Soledad Aquino contra Paula Robles, Listorti recordó: "Cuando Marcelo cumplió 50 años hizo una fiesta hermosa y estaban todas las ex, estaba Soledad y Paula. Bailaban, se sacaban fotos lo más bien".

“A Paula sí yo la conozco mucho y no me la imagino, ella a Tinelli le hizo muy bien. Es una persona que nos daba mucha paz a todos y no la veías ‘figuretti’ y que tenía que estar al lado de Marcelo porque quería aprovechar. Es divina Paula”, aseguró José María, destacando la importancia de Robles en la vida de Tinelli y señaló además que Aquino "fue muy dura" en sus palabras contra ella.