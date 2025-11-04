Nueva crítica de Macri a Milei: "Ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil"

“Apoyó a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”, señaló Macri, al explicar los motivos del respaldo que brindó el PRO tras la victoria electoral de Milei. Si bien evitó mencionar al presidente por su nombre, las referencias a su estilo de conducción fueron explícitas. El expresidente compartió panel con sus pares de México y Chile, Felipe Calderón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y describió un escenario global con “una oferta de liderazgos en retroceso” y “violencia en el debate de ideas”.