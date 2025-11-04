Nueva crítica de Macri a Milei: "Ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil"

Mauricio Macri expresó nuevas críticas hacia el rumbo del gobierno de Javier Milei durante su participación en el Foro ABECEB, donde sostuvo que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan” y llamó a recuperar la empatía en el ejercicio del poder. En su exposición, analizó el rol estratégico de América Latina, abordó su vínculo con La Libertad Avanza (LLA) y opinó sobre la reciente designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, que motivó uno de sus cuestionamientos más directos al oficialismo.