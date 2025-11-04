Atención desempleados: ANSES tiene un beneficio activo que pocos conocen y paga hasta $322.000 por mes

Requisitos y documentación necesaria

Para acceder a la Prestación por Desempleo, el solicitante debe presentar su DNI (original y copia) y documentación que acredite la finalización involuntaria de su trabajo. Dependiendo del motivo de la desvinculación, se puede presentar:

Despido sin causa: telegrama o carta documento.

Cierre o quiebra de la empresa: nota del síndico o publicación en el Boletín Oficial.

Fin de contrato: copia del contrato vencido.

Renuncia por justa causa: telegramas enviados por el trabajador.

ANSES recuerda que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del contrato. Si se presenta fuera de ese plazo, se descontarán los días transcurridos del período total a cobrar.

ANSES_AUH

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras: online o presencial con turno previo.

Opción 1: Trámite online

Reunir y escanear la documentación requerida.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Atención Virtual” y luego “Prestación por Desempleo” .

Completar la declaración jurada y subir los archivos solicitados.

Opción 2: Trámite presencial

Solicitar un turno en la web de ANSES.

Acudir el día asignado con DNI y la documentación original y copia .

Completar el formulario en la oficina y firmar la solicitud.

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita mensualmente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Monto de la Prestación por Desempleo en noviembre 2025

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula con base en el 75% del mejor salario promedio percibido durante los últimos seis meses de trabajo formal.

El tope máximo vigente en noviembre 2025 es de $322.000, determinado según la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La cantidad de cuotas que recibe cada beneficiario depende del tiempo trabajado y los aportes registrados: el plazo mínimo es de dos meses y el máximo puede llegar a doce meses consecutivos.

Durante todo el período de cobro, ANSES continúa realizando los aportes previsionales y de obra social, asegurando que el beneficiario mantenga su cobertura médica y su historial laboral.