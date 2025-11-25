Netflix: Juana Viale y Daniel Hendler se lucen con la serie que mezcla venganza, pasión y secretos

El encuentro entre ambos personajes servía como inspiración para una línea de ropa masculina destinada a revolucionar la moda porteña. Pero la pasión se chocaba con los planes subterráneos de Teo, que introducía un conflicto que amenazaba tanto la vida profesional como la personal de Edha.

Serie Edha 1.jpg

El universo de la moda se convertía en escenario y protagonista. Desfiles, talleres, escenografías lumínicas y una estética cuidada al detalle le daban a Edha un atractivo particular. Era un mundo glamoroso, pero también despiadado, donde los pactos se rompían rápido y la ambición era motor de cada personaje.

Esta combinación de sensualidad, intriga y espectáculo delineaba el tono de la serie, un thriller elegante que buscaba diferenciarse del resto del contenido regional.

Edha Netflix 3

El elenco de Edha con Juana Viale

Juana Viale

Andrés Velencoso

Delfina Chaves

Pablo Echarri

Osmar Núñez

Germán Palacios

Juan Pablo Geretto

Sofía Gala Castiglione

Daniel Pacheco

Daniel Hendler

Flavio Mendoza

Cada personaje aportaba una capa de tensión, deseo o ambición, creando un entramado coral que sostenía el suspenso de principio a fin.

Edha Netflix 2

Edha, la serie que volvió al centro de la escena

Aunque Edha se estrenó en 2018 y no continuó con nuevas temporadas, su presencia en el catálogo volvió a despertar curiosidad. El público retomó discusiones: ¿fue incomprendida?, ¿adelantada a su tiempo?, ¿demasiado rupturista para la audiencia local del momento? Lo cierto es que su estética, su elenco y su tono la convirtieron en una pieza única dentro del universo de producciones argentinas.

Esta serie argentina de Netflix sigue captando miradas cada vez que reaparece entre las recomendaciones, y se instala como un recordatorio de la apuesta que hizo la plataforma cuando decidió invertir por primera vez en una historia original creada en Buenos Aires.

Tráiler de la serie Edha en Netflix

Embed

