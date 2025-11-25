Netflix: Juana Viale y Daniel Hendler se lucen con la serie que mezcla venganza, pasión y secretos
En esta serie argentina de Netflix, la vida de una exitosa diseñadora y madre soltera da un vuelco cuando conoce a un hombre misterioso. Juana Viale y Daniel Hendler encabezan el elenco.
Netflix: Juana Viale y Daniel Hendler se lucen con la serie que mezcla venganza, pasión y secretos. (Foto: Archivo)
Pocos recuerdan que Netflix lanzó su primera ficción original en el país hace varios años. La historia transformó para siempre la forma en que se producían contenidos en la región. Todo ocurrió con Edha, la serie que reunió a Juana Viale, Daniel Hendler, Delfina Chaves y al actor español Andrés Velencoso en una trama cargada de deseo, peligro y poder en el mundo de la moda.
El proyecto, presentado como la primera gran apuesta local de Netflix, significó un antes y un después para la industria: un rodaje complejo, un elenco de figuras y la necesidad de que cada escena mantuviera el nivel de una producción global.
Este enfoque resultó determinante para la serie, que combinódrama, misterio y un tono subido que marcó a los espectadores. Y aunque no avanzó más allá de una única temporada, dejó una huella que sigue volviendo cada vez que reaparece en los catálogos de la plataforma.
De qué trata la serie Edha en Netflix
La historia de Edha giró alrededor de Edha Abadi, interpretada por Juana Viale: una diseñadora prestigiosa que manejaba un imperio de moda mientras criaba a su hija como madre soltera. Su vida cambiaba cuando aparecía Teo, el modelo inmigrante con un pasado oculto que interpretó Velencoso. Lo que comenzaba como atracción se convertía en una relación peligrosa, marcada por secretos, traiciones y decisiones que empujaban a la protagonista hacia un abismo emocional.
El encuentro entre ambos personajes servía como inspiración para una línea de ropa masculina destinada a revolucionar la moda porteña. Pero la pasión se chocaba con los planes subterráneos de Teo, que introducía un conflicto que amenazaba tanto la vida profesional como la personal de Edha.
El universo de la moda se convertía en escenario y protagonista. Desfiles, talleres, escenografías lumínicas y una estética cuidada al detalle le daban a Edha un atractivo particular. Era un mundo glamoroso, pero también despiadado, donde los pactos se rompían rápido y la ambición era motor de cada personaje.
Esta combinación de sensualidad, intriga y espectáculo delineaba el tono de la serie, un thriller elegante que buscaba diferenciarse del resto del contenido regional.
El elenco de Edha con Juana Viale
Juana Viale
Andrés Velencoso
Delfina Chaves
Pablo Echarri
Osmar Núñez
Germán Palacios
Juan Pablo Geretto
Sofía Gala Castiglione
Daniel Pacheco
Daniel Hendler
Flavio Mendoza
Cada personaje aportaba una capa de tensión, deseo o ambición, creando un entramado coral que sostenía el suspenso de principio a fin.
Edha, la serie que volvió al centro de la escena
Aunque Edha se estrenó en 2018 y no continuó con nuevas temporadas, su presencia en el catálogo volvió a despertar curiosidad. El público retomó discusiones: ¿fue incomprendida?, ¿adelantada a su tiempo?, ¿demasiado rupturista para la audiencia local del momento? Lo cierto es que su estética, su elenco y su tono la convirtieron en una pieza única dentro del universo de producciones argentinas.
Esta serie argentina de Netflix sigue captando miradas cada vez que reaparece entre las recomendaciones, y se instala como un recordatorio de la apuesta que hizo la plataforma cuando decidió invertir por primera vez en una historia original creada en Buenos Aires.
Tráiler de la serie Edha en Netflix
Embed
