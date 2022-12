Sigue la guerra entre periodistas y jugadores: ahora Flavio Azzaro le contestó al Kun Agüero:

Azzaro admitió que era “calentón, verborrágico” y “picante”, pero redobló la apuesta contra Agüero.

“Ya no es el pibito que hacía streaming", dijo en relación al ex delantero del Manchester City. "No es boludo, retuitea ése video, uno de los únicos que no tiene a sus compañeritos de mesa”, indicó en relación a los periodista de la señal de Disney.

Según Azzaro, “Sebastián Vignolo, Oscar Ruggeri, Sebastián Domínguez y Marcelo Sottile, se rieron y querían que pierda Argentina” durante la Copa América 2021. "Ahora Agüero pertenece al sistema de medios, y compartió ese contenido en redes porque conoce las reglas del juego”.

“Si yo hiciese un video, a mí me pondría entre los periodistas que criticaron a Messi, si hasta capaz fui el más vehemente. Pero vos no sos el buenito”, cerró Azzaro.