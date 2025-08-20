Sofía Carson deslumbra en Netflix con la comedia romántica más elegida del 2025 y es la película del año.

Lo que comienza como un simple encargo se transforma en un viaje de autodescubrimiento. La protagonista debe enfrentarse a desafíos que jamás imaginó: desde participar en un show de stand up hasta dirigir una clase o asistir a un evento de caridad. Cada reto, lejos de ser un trámite, la lleva a replantearse quién es y qué quiere para su vida.

La actriz Sofía Carson, conocida por su versatilidad en musicales y películas románticas, es el gran atractivo de la producción. Su interpretación de Alex Rose combina vulnerabilidad, fortaleza y humor, logrando que el público conecte de inmediato con el personaje.

Mi lista de deseos Netflix 2

El elenco de "Mi lista de deseos"

Sofia Carson

Kyle Allen

Sebastian de Souza

Connie Britton

José Zúñiga

Jordi Mollà

Dario Ladani Sanchez

Federico Rodriguez

Marianne Rendón

Michael Rowland

La historia detrás de "Mi lista de deseos"

Uno de los puntos más llamativos del guion es que cada deseo de la lista de Elizabeth abre una puerta distinta para la protagonista. No se trata solo de cumplir mandatos familiares, sino de descubrir qué significa cada experiencia para ella misma.

Los deseos la enfrentan a situaciones incómodas y a la vez reveladoras. El público se identifica con ese proceso porque, en algún momento de la vida, todos se preguntan si están persiguiendo lo que realmente quieren o si simplemente siguen un camino impuesto.

Mi lista de deseos Netflix 3

Alex, en medio de su recorrido, encuentra un interés amoroso inesperado que pone a prueba sus emociones y la obliga a replantearse qué significa amar en medio de un proceso personal tan transformador.

El éxito de "Mi lista de deseos" en Netflix

En apenas semanas, la película se consolidó como la producción romántica más vista del año en la plataforma. Según datos de Netflix, superó récords de visualización en más de 60 países y se mantuvo en el Top 10 global durante varias semanas consecutivas.

El fenómeno no solo se midió en números, sino también en la conversación que generó. Críticos especializados destacaron la frescura de la historia y la capacidad de Carson para liderar una producción de este calibre.

Mi lista de deseos Netflix 4

Por qué ver "Mi lista de deseos" en Netflix

Más allá del impacto en parejas, la película envía un mensaje de resiliencia. Habla de cómo transformar el dolor en una oportunidad para crecer, cómo aprender de la pérdida y cómo abrirse a nuevas experiencias que pueden cambiar la vida.

Aunque la clasificación de Netflix la ubica como comedia romántica, Mi lista de deseos es también un drama familiar, una historia de superación y un relato inspirador. Esa combinación explica por qué logró conectar con un público tan amplio, desde adolescentes hasta adultos que ven reflejadas sus propias luchas internas.

Tráiler de la película "Mi lista de deseos"