¿Sonarse los dedos puede causar artritis? La respuesta de la ciencia

Un caso famoso es el del médico estadounidense Donald Unger, quien durante 60 años se sonó los dedos de una sola mano todos los días, dejando la otra intacta. Al final del experimento, no hubo diferencias entre ambas manos en inflamación, rigidez ni daño articular.

Posibles molestias

Aunque no provoca artritis, abusar del gesto o hacerlo con excesiva fuerza puede generar:

Inflamación leve

Sensibilidad en ligamentos o tendones

Chasquidos incómodos si existe alguna condición preexistente

En algunos casos, también puede convertirse en un comportamiento compulsivo, indicando ansiedad o tensión acumulada.

Beneficios y sensación de alivio

Estirar las articulaciones puede generar una leve sensación de bienestar, probablemente por la liberación de presión en la cápsula articular y la estimulación de receptores sensoriales. Para muchas personas, sonarse los dedos cumple una función similar a estirarse después de estar quieto por mucho tiempo, aliviando la tensión momentáneamente.

Recomendaciones

