Sorpresa: ¿Y si usar el teléfono celular en la cama no hace tan mal como creíamos?

Además, se observó un detalle particular: la frecuencia de uso de pantallas antes de dormir se vinculó con la regularidad del sueño únicamente en hombres, lo que abre interrogantes sobre el rol del sexo biológico en esta relación.

La luz azul, la melatonina y lo que todavía se discute

Durante mucho tiempo se desaconsejó el uso de pantallas nocturnas por su potencial interferencia con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño. Reportes previos, como los publicados en Journal of Applied Physiology, habían mostrado que la luz azul puede suprimir su liberación.

También una investigación de 2023 difundida en Brain Communications sugirió que guardar el teléfono al menos una hora antes de ir a la cama podría reducir ese impacto negativo. Sin embargo, el nuevo estudio canadiense amplía el debate: más del 80% de los adultos encuestados utilizó pantallas en algún momento del mes sin que esto se tradujera en un descanso claramente peor.

Colleen Carney, especialista en trastornos del sueño y coautora del trabajo, advirtió que buena parte de las investigaciones previas se basaron en experimentos de laboratorio con condiciones poco representativas de la vida cotidiana. Además, muchos de esos estudios incluyeron a jóvenes en etapas cercanas a la pubertad, un grupo especialmente sensible a los cambios hormonales provocados por la luz azul.

Carney remarcó que aplicar generalizaciones puede distorsionar la interpretación y que los resultados en contextos reales no siempre coinciden con los hallazgos experimentales.

Más allá del brillo: importa qué se hace con el celular

El tipo de actividad realizada frente a la pantalla pesa tanto como la duración del uso. Contenido estimulante, notificaciones constantes o interacciones que generan ansiedad pueden dificultar la desconexión mental y, por lo tanto, conciliar el sueño.

El psiquiatra Alex Dimitriu calificó el estudio canadiense como un aporte novedoso porque contradice la idea instalada de que las pantallas perjudican sistemáticamente el descanso. Su advertencia: los dispositivos no solo son luminosos, sino también irresistiblemente atractivos, y eso puede jugar en contra.

La sensibilidad a la luz azul no es igual para todos. En adolescentes y jóvenes, especialmente durante la pubertad, la exposición nocturna puede tener un impacto mayor en la producción de melatonina. Por eso, los especialistas insisten en ser prudentes con ese grupo etario.

En adultos mayores, en cambio, la sensibilidad a la luz disminuye y los efectos tienden a ser menos marcados.

Otro matiz relevante del estudio es que la irregularidad del sueño apareció asociada al uso de pantallas antes de dormir solo entre los hombres, no entre las mujeres.

La interacción entre tecnología, luz azul y calidad del sueño continúa siendo un terreno en revisión. Los investigadores coinciden en que los efectos varían según la edad, el tipo de contenido, la frecuencia de uso y el sexo biológico.

Por ahora, las conclusiones invitan a evitar afirmaciones absolutas y a seguir profundizando la evidencia para entender mejor cómo interactúan nuestros hábitos digitales con el descanso nocturno.