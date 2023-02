Su novia lo atacó con un ladrillo y dice que no le tomaron la denuncia

"Esta vez fui víctima de mí ex pareja que me golpeó con un ladrillo, me dejó hematomas y lesiones cortantes", agregó.

Siempre según su propio testimonio, en la fiscalía no le quisieron tomar la denuncia y le dijeron que "no pueden hacer nada". Ante esto, cuestionó: "¿Les van a creer solo a las mujeres? No todas son santas e indefensas. A mí me tocó alguien que no vive ni me deja vivir. Por favor, pido sean más rígidos no se lleven por dichos".