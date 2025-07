Sydney Sweeney y Glen Powell y la película que volvió a enamorar a todos en Prime Video

Sydney Sweeney y Glen Powell: carisma en estado puro

El gran motor de Anyone But You es, sin duda, la química explosiva entre sus protagonistas. Sydney Sweeney, conocida por sus papeles intensos en Euphoria y The White Lotus, se muestra aquí en una faceta completamente distinta, ligera, divertida y entrañable. Su Bea es una mezcla de torpeza adorable e inteligencia emocional que conecta de inmediato con el espectador.

Por su parte, Glen Powell —visto en Top Gun: Maverick y Set It Up— vuelve a confirmar que tiene un talento natural para la comedia romántica. Su personaje combina arrogancia, encanto y vulnerabilidad, creando una figura masculina alejada del estereotipo del “chico perfecto” y más cercana al de un ser humano falible que intenta reparar sus errores.

Juntos, logran momentos de auténtica risa, pero también de conexión emocional. Cada mirada, cada roce accidental, cada pelea fingida pero cargada de tensión sexual suman puntos a favor en una película que vive (y sobrevive) gracias a sus intérpretes.

Éxito inesperado en Prime Video: tercer lugar global en julio

Aunque su paso por cines fue más que aceptable, nadie esperaba que Anyone But You se convirtiera en uno de los contenidos más vistos de Prime Video en julio de 2025. Según FlixPatrol, la película ocupó el tercer puesto en el ranking global, con un promedio de entre 124 y 158 puntos diarios.

Esto la posicionó por encima de thrillers y películas de acción con presupuestos más abultados, y confirmó el interés vigente por las historias románticas bien contadas. En un contexto donde la comedia romántica parecía relegada al catálogo nostálgico, Anyone But You logró algo que pocas consiguen: revivir el entusiasmo por el romance en pantalla.

Australia como escenario de ensueño

Uno de los elementos más destacados de la película es, sin duda, su ambientación. Filmada en locaciones paradisíacas de Sídney y alrededores, la producción aprovecha los paisajes naturales, las playas, los acantilados y las vibrantes celebraciones para crear un marco visual cautivador. La fotografía, luminosa y cuidada, contribuye a ese aire de fantasía romántica que empuja la historia.

Las locaciones no solo sirven como fondo, sino que se integran a la narrativa. El contraste entre el caos emocional de los personajes y la tranquilidad del entorno natural se convierte en un símbolo del viaje que emprenden: dejar atrás el ruido interior para abrirse al amor.

Redes sociales, fenómeno viral y memes

La película también encontró eco en las redes sociales. Desde su llegada a Prime Video, se viralizaron en TikTok y X (ex Twitter) escenas emblemáticas como la pelea fingida en la piscina, el falso compromiso frente a los padres o la escena del karaoke accidental.

Los memes sobre la “mirada de Powell” o el “sufrimiento hermoso de Sweeney” abundan. La película se convirtió en un lenguaje compartido para quienes buscan romance, humor y evasión. Incluso algunas frases del guion comenzaron a circular como audios populares en reels y videos cortos.

Esta ola viral ayudó a potenciar su audiencia en streaming. Muchos usuarios que no la vieron en cine la descubrieron gracias al algoritmo o por recomendación de amigos en redes.

Una fórmula simple pero infalible

Anyone But You no intenta reinventar el género, y ahí reside gran parte de su encanto. La historia no sorprende por sus giros, pero sí emociona por su humanidad, por su timing cómico, por su ternura bien dosificada.

En tiempos de contenido hipercomplejo y narrativas fragmentadas, esta película ofrece una experiencia clara, directa y satisfactoria. El guion, firmado por Ilana Wolpert y Will Gluck (también director), apuesta por la simplicidad sin caer en lo simplón, y por los sentimientos sin caer en el melodrama.

No hay efectos especiales ni artificios: solo dos personas tratando de resolver sus emociones en un entorno caótico. Y eso, en sí mismo, se vuelve refrescante.

Críticas positivas y rumores de una secuela

La crítica acompañó el éxito. Sitios como Rotten Tomatoes le otorgaron una calificación de más del 70%, y muchos destacaron el regreso triunfal de la comedia romántica con sabor clásico. En IMDb, la puntuación superó los 7 puntos, reflejando la satisfacción general del público.

Dado el éxito en streaming y el fanatismo generado, ya circulan rumores de una posible secuela o spin-off. Si bien no hay confirmación oficial, los protagonistas han manifestado en entrevistas que estarían dispuestos a retomar los personajes, siempre que el proyecto mantenga el espíritu de la original.