La inesperada revelación de Pampita tras regresar del Mundial: "Me di de alta..."

Sin embargo, Pampita dejó en claro que mantiene una postura abierta y que, si en algún momento considera necesario volver a buscar acompañamiento, no tendría inconvenientes en hacerlo. "Si hay que volver, volvemos", sostuvo, reafirmando la importancia de recurrir a las herramientas disponibles cuando la situación lo requiera.

Por otro lado, la conductora también compartió sus sensaciones luego de haber vivido la experiencia de trabajar en la cobertura del Mundial 2026. Con entusiasmo, describió la oportunidad como algo único y aseguró que disfruta cada vez que puede formar parte de acontecimientos de esa magnitud.

"Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí. Digo: 'Qué suerte que la vida me permite vivir esta experiencia que es irrepetible, soñada y tiene una vibración que no se parece a nada'", expresó emocionada.

Además, destacó la energía especial que se genera cuando juega la Selección Argentina y la conexión que se produce entre los hinchas. "Uno puede ir a un recital, te divertís y lo pasás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa: es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado", concluyó.

Por qué Pampita se enamoró de Martín Pepa a días de su escandalosa separación de Roberto García Moritán

Días atrás, Pampita volvió a sorprender al revelar detalles desconocidos sobre los primeros pasos de su romance con Martín Pepa. La modelo recordó cómo comenzó a gestarse el acercamiento con el polista durante una charla en el streaming Mundo Mundial (DGO), donde relató una particular situación que tuvo como protagonista a su actual suegra y que terminó dejando en evidencia su interés por él.

Aunque la relación entre ambos tomó protagonismo tiempo después, lo cierto es que sus caminos ya se habían cruzado mucho antes. Pampita y Martín Pepa tienen un pasado en común: ambos son oriundos de La Pampa y compartieron la misma institución educativa, el colegio Saint George, aunque habían pasado alrededor de veinte años desde la última vez que habían tenido contacto.

La anécdota ocurrió mientras realizaban una peregrinación. En ese momento, la conductora llevaba apenas dos meses separada de Roberto García Moritán y caminaba junto a la madre de Martín, a quien conocía por distintos proyectos solidarios vinculados al recuerdo de su hija Blanca. "Hicimos la primera plaza en ese lugar y ella inventó una frase que decía: 'Blanca, con tu luz aquí jugamos'. Era muy significativo", contó.

Durante la conversación, la mujer le comentó que al día siguiente debía viajar a Estados Unidos para buscar a una de sus nietas. Fue entonces cuando Pampita realizó una pregunta que terminó revelando más de lo que imaginaba: "Le dije: '¿Y por qué no la va a buscar el padre?'". La respuesta de su interlocutora la sorprendió: "Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó".

Al escuchar esa información, la reacción de la modelo fue espontánea. "No sé por qué hice esto, pero le dije: '¿Se separó?'", recordó entre risas. Luego admitió: "Me puse toda colorada y pensé: 'Ay, no, ¿qué hice?'. Me salió solo. ¡Qué vergüenza con la madre!".

La situación no pasó desapercibida para la familia de Martín Pepa. Según contó Pampita, al día siguiente su suegra comentó durante un almuerzo: "Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín". La respuesta del polista fue de sorpresa total: "Martín dijo: 'Yo no hablé nunca con ella. No tengo el teléfono, nada. No entendí nada'".

Finalmente, al ser consultada sobre si ya le había llamado la atención en aquel momento, la modelo fue sincera: "Era el más lindo de todos". Sin embargo, aclaró que no tenía una imagen actual de él porque hacía dos décadas que no lo veía: "Nunca más lo había visto en 20 años. No sé ni cómo era actualmente esa persona, pero algo adentro mío hizo que preguntara eso", concluyó.