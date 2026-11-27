El regalo odontológico es parte a una historia de reciprocidad. Bruno recordó que su padre, quien trabaja como cartonero, una vez ahorró para comprarse una moto que facilitaría su labor, pero decidió usar ese dinero para regalarle una cámara y apoyar su sueño de crear contenido. “A mí nadie me apoyó cuando era chico, no pude seguir mis sueños, así que yo te quiero apoyar a que vos cumplas los tuyos”, le dijo su padre.
Gracias a su crecimiento profesional, Bruno no solo pudo hacerse cargo de los tratamientos dentales, sino que también les construyó una casa nueva y le regaló una moto a su papá. Para él, cada gesto es un reconocimiento al esfuerzo y a los sacrificios que sus padres hicieron para que él pudiera alcanzar sus metas.