Paralelamente, una causa por narcotráfico instruida por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado permitió reconstruir la estructura de la organización criminal y recuperar un registro fílmico de un ataque. La investigación señaló a Pablo Macalopu Cafferata, alias "Roger", como el organizador de la red, quien además de coordinar la logística, estaría involucrado en conductas violentas de extrema gravedad.

¿cómo opera la lógica de mando en la banda?

Al peritar el teléfono de Daniel Tello Chacón, integrante de la banda de "Roger", se recuperó un archivo de video borrado de Zangi. La magistrada consideró que el registro, donde se observa a una mujer siendo atacada y sufriendo la amputación de un dedo, sería determinante para probar el liderazgo de Macalopu Cafferata, dado que la víctima le ruega clemencia llamándolo "Roger".

La jueza concluyó que Macalopu Cafferata “ordena reiterativamente y convalida una vez cumplido su mandato”, mientras que quienes lo rodean “no deliberan: ejecutan”. Esa brutal lógica de mando es la misma que la Justicia busca probar en toda la operación de la organización criminal investigada.