Un peritaje forense sobre el teléfono de uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela reveló un audio de WhatsApp que refuerza la hipótesis de que los asesinatos fueron transmitidos en vivo.
Un peritaje en el teléfono de uno de los detenidos refuerza la hipótesis sobre la transmisión en vivo del triple crimen de Florencio Varela.
Un peritaje forense sobre el teléfono de uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela reveló un audio de WhatsApp que refuerza la hipótesis de que los asesinatos fueron transmitidos en vivo.
El mensaje, enviado 48 horas después de los crímenes, contiene una voz masculina no identificada que afirma haber visto “la película en vivo”, lo que alimenta las sospechas sobre la emisión de los homicidios en tiempo real.
Las fuentes judiciales consultadas se mostraron prudentes sobre el alcance probatorio del audio, aunque reconocieron que menciona a un tal "J", presuntamente Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J". La frase “y que J estaba creciendo” aún no permite afirmar con contundencia que se trate de una referencia directa a la transmisión del triple crimen.
La posibilidad de que el ataque haya sido emitido a distancia surgió desde los primeros días de la investigación. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ya había advertido que el responsable era “un desquiciado” que buscaba disciplinar a sus lugartenientes mediante una posible emisión vía Zangi. En la misma línea, Celeste Magalí González Guerrero, detenida con prisión preventiva y pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva, declaró ante el fiscal que la secuencia habría sido compartida con destinatarios en José C. Paz.
Paralelamente, una causa por narcotráfico instruida por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado permitió reconstruir la estructura de la organización criminal y recuperar un registro fílmico de un ataque. La investigación señaló a Pablo Macalopu Cafferata, alias "Roger", como el organizador de la red, quien además de coordinar la logística, estaría involucrado en conductas violentas de extrema gravedad.
Al peritar el teléfono de Daniel Tello Chacón, integrante de la banda de "Roger", se recuperó un archivo de video borrado de Zangi. La magistrada consideró que el registro, donde se observa a una mujer siendo atacada y sufriendo la amputación de un dedo, sería determinante para probar el liderazgo de Macalopu Cafferata, dado que la víctima le ruega clemencia llamándolo "Roger".
La jueza concluyó que Macalopu Cafferata “ordena reiterativamente y convalida una vez cumplido su mandato”, mientras que quienes lo rodean “no deliberan: ejecutan”. Esa brutal lógica de mando es la misma que la Justicia busca probar en toda la operación de la organización criminal investigada.