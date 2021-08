Tinder: Invitó a salir a una chica y la llevó a un funeral

Si bien los usuarios suelen depositar expectativas cada vez que conocen a alguien, una cita fallida puede resultar desastrosa. Un claro ejemplo de ellos es lo que le ocurrió a una joven que, a través de Twitter, contó una historia que se hizo viral.

chatwptinder.jpg

La chica inglesa, cuyo nombre de usuario es @itssraych, le contó a su amiga, por WhatsApp, el insólito lugar para una cita que eligió un chico que conoció en Tinder.

En un primer momento, ella pensó que irían a una elegante cena porque el joven le dijo que se vistiera de negro, pero las cosas no salieron como esperaba. Ambos terminaron en el funeral de la abuela del chico: “Nos detuvimos en un extraño lugar hasta que vi la señal. Oh Dios, la señal decía ‘Crematorio’”, confesó la joven identificada como Bridget Jones.

“Oh no, de ninguna manera” comenzó a repetir la amiga a través de app de mensajería sin poder creer lo que estaba leyendo. La chica contó que su cita de Tinder le dijo: “Realmente necesitaba alguien que viniera conmigo y pensé que, si te decía, no vendrías”.

Según contó, la peor parte llegó adentro del velatorio. Era, nada más y nada menos, que ¡el funeral de su abuela! “NOOOOOOO”, respondió su amiga incrédula de toda la situación. Cómo si esto fuera poco, el hombre no soltó la mano de la joven en ningún momento mientras lloraba por su pérdida. Horas más tarde, lo bloqueó.

“Lo voy a poner en Twitter”, le confesó y, obviamente, no tardó en hacerlo. La conversación rápidamente se viralizó. ¿Lo curioso? El tuit es del 2018, pero por la magia de las redes sociales la historia fue replicada por miles de personas en los últimos días.

"Cuando mi pareja me preguntó si me había hablado de su peor primera cita, no anticipé esto..." escribió la joven oriunda de Leeds y ya consiguió casi 30 mil me gusta.