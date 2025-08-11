Se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: los detalles del vestido de novia y el atelier elegido

Embed

Tini Stoessel y el anillo que desató especulaciones de casamiento con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel volvió a captar la atención del público tras ser vista en Estados Unidos durante la presentación oficial de Rodrigo de Paul como nuevo refuerzo del Inter de Miami. Lo que más sorprendió fue el llamativo anillo que llevaba en su mano izquierda, lo que provocó una ola de rumores sobre un posible compromiso.

Vestida con la camiseta rosa del club y rodeada por seguidores, Tini apareció junto a Francesca -una de las hijas que De Paul tuvo con Camila Homs, también madre de Bautista- mientras lucía un anillo con piedras brillantes en su mano izquierda.

La cuenta de X Lanatinista difundió varias fotos del momento, y enseguida comenzaron a circular especulaciones entre los usuarios: ¿hubo propuesta de matrimonio?

Aunque ni la cantante ni el jugador se pronunciaron sobre el tema, la imagen se volvió viral en pocas horas y muchos comenzaron a imaginar que la pareja estaría a punto de formalizar su relación.