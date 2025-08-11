A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE VIENE

Se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: los detalles del vestido de novia y el atelier elegido

Tini Stoessel se prepara para su casamiento con Rodrigo de Paul y ya eligió diseñadora para el vestido de novia. Los detalles.

11 ago 2025, 22:09
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.jpg
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.jpg

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar que Tini Stoessel está en plena búsqueda de su vestido de novia. Según contó el panelista, la cantante se casará con Rodrigo de Paul y habría elegido una reconocida diseñadora internacional para hacerse el vestido que usará en su gran día.

“Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia, que sus vestidos no bajan de los 30 mil dólares”,detalló Ochoa.

Leé también

Sebastián Yatra, el ex de Tini Stoessel, se desnudó en pleno recital: no dejó nada para la imaginación

sebastian yatra, el ex de tini stoessel, se desnudo en pleno recital: no dejo nada para la imaginacion

Cabe recordar que hace dos semanas se conocieron los detalles del compromiso de la pareja. Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece) había asegurado que la pareja se comprometió durante unas vacaciones en Marruecos. “Se comprometieron en Marruecos, en un lugar increíble. Él le propuso matrimonio y quién te dice que a fines de este año o comienzos del que viene no se casan… además, él nunca se casó con Camila Homs así que sería su primera vez”, había revelado el periodista.

Además, Méndez había comentado que De Paul adquirió una propiedad en Miami con la intención de compartirla con Tini “el resto de su vida”, una frase que, según él, el futbolista habría dicho a sus amigos más cercanos.

Embed

Tini Stoessel y el anillo que desató especulaciones de casamiento con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel volvió a captar la atención del público tras ser vista en Estados Unidos durante la presentación oficial de Rodrigo de Paul como nuevo refuerzo del Inter de Miami. Lo que más sorprendió fue el llamativo anillo que llevaba en su mano izquierda, lo que provocó una ola de rumores sobre un posible compromiso.

Vestida con la camiseta rosa del club y rodeada por seguidores, Tini apareció junto a Francesca -una de las hijas que De Paul tuvo con Camila Homs, también madre de Bautista- mientras lucía un anillo con piedras brillantes en su mano izquierda.

La cuenta de X Lanatinista difundió varias fotos del momento, y enseguida comenzaron a circular especulaciones entre los usuarios: ¿hubo propuesta de matrimonio?

Aunque ni la cantante ni el jugador se pronunciaron sobre el tema, la imagen se volvió viral en pocas horas y muchos comenzaron a imaginar que la pareja estaría a punto de formalizar su relación.

tini de paul

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto