El acuerdo secreto de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para proteger sus fortunas antes de la boda

Embed

Así lo informó el periodista Gustavo Mendez en La posta del espectáculo, el ciclo de stream de la TV Pública: "Un contrato prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ellos están radicados". Al tiempo que Naiara Vecchio sumó: "Están hablando, a través de sus abogados para hacerlo antes de su casamiento porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas".

Fue allí que Vecchio explicó que en Europa existen cláusulas muy costosas en los procesos de divorcio, en los casos de infidelidad o ocultamiento de información, entre otras situaciones que ocasionen una ruptura. Asimismo, reveló: "A mi me dicen que la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul".

Vale señalar que además de proteger sus respectivos patrimonios, De Paul ya es padre de dos hijos fruto de su relación con Camila Homs, así como también tiene sus propias inversiones. "Él tiene su marca también. [...] Es un chico que, además de su carrera como futbolista, tiene acciones como empresario", repasaron los periodistas, al tiempo que concluyeron: "Para que queden las cosas claras, los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa".

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.jpg

Tini Stoessel y De Paul rumbo al altar: revelan detalles del vestido de novia y el lujoso atelier que lo hará

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió con una primicia: Tini Stoessel estaría en plena búsqueda de su vestido de novia para su casamiento con Rodrigo de Paul. Según el panelista, la cantante ya habría elegido a una reconocida diseñadora internacional para crear el look que usará en su gran día.

“Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que, en Miami, Tini fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia, que no baja de los 30 mil dólares”, detalló Ochoa.

Embed

La noticia llega pocas semanas después de que trascendieran detalles del compromiso. Gustavo Mendez, en Mujeres Argentinas (El Trece), había asegurado que la propuesta de matrimonio ocurrió durante unas vacaciones en Marruecos. “Se comprometieron en un lugar increíble. Él le propuso matrimonio y no sería extraño que se casen a fines de este año o a comienzos del próximo… Además, él nunca se casó con Camila Homs, así que sería su primera vez”, comentó el periodista.

Méndez también había revelado que De Paul compró una propiedad en Miami con la intención de compartirla con Tini “el resto de su vida”, una frase que, según el periodista, el futbolista habría dicho a sus amigos más íntimos.