RECETA

Tiramisú de frutilla casero: cómo preparar la versión más fresca del postre que nunca pasa de moda

El tiramisú de frutilla es una alternativa fresca y diferente al tradicional postre italiano. Con la suavidad de la crema, el dulzor de las frutillas y la textura inconfundible de las vainillas, se convierte en una opción ideal para reuniones y celebraciones.

El tiramisú es uno de los postres más reconocidos de la gastronomía italiana. Su receta clásica combina café, cacao, queso mascarpone y bizcochos de soletilla, logrando un sabor intenso y cremoso. Sin embargo, con el tiempo surgieron versiones alternativas que adaptan el concepto original a nuevos sabores y estilos. Una de ellas es el tiramisú de frutilla, una variante que prescinde del café y el cacao, incorporando la frescura de esta fruta para lograr un postre más ligero y veraniego.

image

El secreto de este tiramisú está en mantener la esencia de las capas cremosas y húmedas, pero reemplazando el café por un almíbar o jugo de frutillas, y el cacao por la fruta en trozos. Así se consigue un contraste de texturas y sabores que lo convierten en un postre ideal para quienes buscan una opción más suave y frutada.

Ingredientes para un tiramisú de frutilla casero

  • 400 g de frutillas frescas

  • 200 g de vainillas

  • 250 g de queso mascarpone

  • 200 ml de crema de leche

  • 100 g de azúcar

  • 2 yemas de huevo

  • Jugo de medio limón

  • 50 ml de agua

Preparación paso a paso

  • Preparar las frutillas: lavar y cortar la mitad de las frutillas en trozos pequeños. Reservar la otra mitad para la decoración.

  • Hacer el almíbar: en una olla pequeña, colocar el agua con 50 g de azúcar y el jugo de limón. Llevar a fuego bajo hasta que espese ligeramente. Agregar las frutillas trozadas y cocinar unos minutos. Dejar enfriar.

  • Batir la crema: en un bol frío, batir la crema de leche hasta que tome cuerpo. Reservar en la heladera.

  • Preparar la crema de mascarpone: batir las yemas con el azúcar restante hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el queso mascarpone y mezclar suavemente. Luego añadir la crema batida con movimientos envolventes.

  • Armar el postre: mojar las vainillas en el almíbar de frutillas y colocarlas como base en una fuente o vasos individuales. Cubrir con una capa de crema de mascarpone y luego con frutillas frescas en rodajas. Repetir el procedimiento hasta completar, terminando con crema.

  • Decorar y refrigerar: disponer las frutillas reservadas por encima y dejar reposar en la heladera al menos 3 horas antes de servir.

image

Claves para un resultado perfecto

  • Las frutillas deben estar frescas y firmes, ya que aportan sabor y textura.

  • El queso mascarpone es el más recomendado, pero puede reemplazarse por queso crema para una versión más accesible.

  • El tiempo de refrigeración es fundamental para que las capas se integren y el postre gane consistencia.

Un clásico en versión renovada

El tiramisú de frutilla conserva la esencia de un postre en capas, pero con un perfil mucho más fresco y frutal. Se adapta a todo tipo de ocasiones: desde una comida familiar hasta un evento especial en verano. Su combinación de suavidad, color y sabor lo convierte en una opción que sorprende a los invitados y se diferencia de la receta tradicional.

Prepararlo en casa es sencillo y no requiere técnicas complejas de repostería. Con ingredientes accesibles y un poco de paciencia, se puede lograr un postre atractivo y delicioso que siempre invita a repetir.

