Tiramisú de frutilla casero: cómo preparar la versión más fresca del postre que nunca pasa de moda

Preparación paso a paso

Preparar las frutillas : lavar y cortar la mitad de las frutillas en trozos pequeños. Reservar la otra mitad para la decoración.

Hacer el almíbar : en una olla pequeña, colocar el agua con 50 g de azúcar y el jugo de limón. Llevar a fuego bajo hasta que espese ligeramente. Agregar las frutillas trozadas y cocinar unos minutos. Dejar enfriar.

Batir la crema : en un bol frío, batir la crema de leche hasta que tome cuerpo. Reservar en la heladera.

Preparar la crema de mascarpone : batir las yemas con el azúcar restante hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el queso mascarpone y mezclar suavemente. Luego añadir la crema batida con movimientos envolventes.

Armar el postre : mojar las vainillas en el almíbar de frutillas y colocarlas como base en una fuente o vasos individuales. Cubrir con una capa de crema de mascarpone y luego con frutillas frescas en rodajas. Repetir el procedimiento hasta completar, terminando con crema.

Decorar y refrigerar: disponer las frutillas reservadas por encima y dejar reposar en la heladera al menos 3 horas antes de servir.

Claves para un resultado perfecto

Las frutillas deben estar frescas y firmes, ya que aportan sabor y textura.

El queso mascarpone es el más recomendado, pero puede reemplazarse por queso crema para una versión más accesible.

El tiempo de refrigeración es fundamental para que las capas se integren y el postre gane consistencia.

Un clásico en versión renovada

El tiramisú de frutilla conserva la esencia de un postre en capas, pero con un perfil mucho más fresco y frutal. Se adapta a todo tipo de ocasiones: desde una comida familiar hasta un evento especial en verano. Su combinación de suavidad, color y sabor lo convierte en una opción que sorprende a los invitados y se diferencia de la receta tradicional.

Prepararlo en casa es sencillo y no requiere técnicas complejas de repostería. Con ingredientes accesibles y un poco de paciencia, se puede lograr un postre atractivo y delicioso que siempre invita a repetir.