Un joven asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga

A partir de los testimonios recogidos en el lugar, los investigadores establecieron que el presunto autor de los disparos habría sido Barrionuevo, pareja de la joven. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, en medio de la discusión González intervino para defender a su hijastra. En ese momento, el sospechoso habría sacado un arma de fuego que llevaba entre sus ropas y efectuado varios disparos.

Los peritos encontraron en la escena tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. Sin embargo, hasta el momento el arma utilizada en el crimen no fue localizada. Tras el ataque, Barrionuevo escapó y comenzó un operativo para localizarlo.

El relato de la abuela de Ruth: "Era muy celoso"

Mónica, abuela de la víctima, aseguró que la relación estaba atravesada por frecuentes discusiones y episodios de celos. “Él es muy tóxico hacia ella, no la dejaba vivir”, afirmó en declaraciones televisivas. Además, recordó a su nieta como “una chica muy bonita” y señaló que el joven era “muy celoso”.

“Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así. Porque ellos se piensan que tienen la vida comprada de las chicas, y no es así”, expresó durante una entrevista con TN. Según relató, las discusiones entre la pareja eran habituales y también contó que Ruth soñaba con convertirse en modelo y que su padrastro la acompañaba a los castings: “También había empezado de nuevo la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades”, recordó.

Buscan al sospechoso y al arma utilizada en el crimen

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, con intervención de los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro.

Los investigadores desplegaron distintas medidas para localizar a Barrionuevo y encontrar el arma calibre .380 presuntamente utilizada durante el ataque.

Además, comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del femicidio y determinar hacia dónde escapó.