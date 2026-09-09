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Un joven asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga

La víctima fue identificada como Ruth Camila Marful Castro, de 18 años, mientras que el acusado es Elías Barrionuevo, de 19. El sospechoso permanece prófugo.

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Un joven asesinó a su pareja por celos

Un joven asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga. (Foto: redes sociales)

Un brutal femicidio conmocionó a Ituzaingó cuando una joven de 18 años fue asesinada de un disparo presuntamente por su pareja, quien además baleó al padrastro de la víctima cuando intentó defenderla y luego escapó. El sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

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Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: archivo)

La víctima fue identificada como Ruth Camila Marful Castro, de 18 años, mientras que el acusado es Elías Barrionuevo, de 19. El ataque ocurrió este martes durante una discusión en una vivienda ubicada sobre Almagro al 2500, en el oeste del conurbano bonaerense.

Efectivos de la comisaría 4ª de Ituzaingó acudieron al lugar luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia doméstica. Al llegar, encontraron a Ruth tendida en la vía pública con una herida de arma de fuego en el cuello.

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Camila, la joven de 18 años que fue asesinada por su pareja. (Foto: redes sociales)

También hallaron herido a su padrastro, Jorge González, de 35 años, quien presentaba disparos en ambas piernas. Ante la gravedad de su estado, Ruth fue trasladada de urgencia en un patrullero hasta el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente murió como consecuencia de la herida.

A partir de los testimonios recogidos en el lugar, los investigadores establecieron que el presunto autor de los disparos habría sido Barrionuevo, pareja de la joven. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, en medio de la discusión González intervino para defender a su hijastra. En ese momento, el sospechoso habría sacado un arma de fuego que llevaba entre sus ropas y efectuado varios disparos.

Los peritos encontraron en la escena tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. Sin embargo, hasta el momento el arma utilizada en el crimen no fue localizada. Tras el ataque, Barrionuevo escapó y comenzó un operativo para localizarlo.

El relato de la abuela de Ruth: "Era muy celoso"

Mónica, abuela de la víctima, aseguró que la relación estaba atravesada por frecuentes discusiones y episodios de celos. “Él es muy tóxico hacia ella, no la dejaba vivir”, afirmó en declaraciones televisivas. Además, recordó a su nieta como “una chica muy bonita” y señaló que el joven era “muy celoso”.

Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así. Porque ellos se piensan que tienen la vida comprada de las chicas, y no es así”, expresó durante una entrevista con TN. Según relató, las discusiones entre la pareja eran habituales y también contó que Ruth soñaba con convertirse en modelo y que su padrastro la acompañaba a los castings: “También había empezado de nuevo la escuela, salía a bailar y tenía muchas amistades”, recordó.

Buscan al sospechoso y al arma utilizada en el crimen

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, con intervención de los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro.

Los investigadores desplegaron distintas medidas para localizar a Barrionuevo y encontrar el arma calibre .380 presuntamente utilizada durante el ataque.

Además, comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del femicidio y determinar hacia dónde escapó.

En pocas palabras

  • Femicidio en Ituzaingó: Ruth Camila Marful Castro, 18, fue asesinada por su pareja, Elías Barrionuevo, 19.
  • Violencia y Fuga: El agresor baleó al padrastro de la víctima al intentar defenderla y se dio a la fuga.
  • Búsqueda Activa: Barrionuevo es intensamente buscado por la Policía mientras se analizan cámaras de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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