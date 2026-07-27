El video del sorpresivo encuentro de María Becerra y Tom Cruise en el Mundial 2026

"Un gusto conocerte", le dijo la cantante al famoso actor. Y él respondió: "Mucho gusto conocerte". Y luego agregó entre risas para romper el hielo entre los presentes: “Está un poco cálido por acá, ¿no?”.

El video refleja desde la emoción de María Becerra al enterarse que sería la voz del himno en la gran final, el anuncio a su familia con la noticia y cómo se preparó para salir a la cancha de Nueva Jersey y cantar.

"No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer", indicó en su posteo la cantante.

Y agregó movilizada: "Gracias, Argentina, por regalarme momentos que jamás imaginé vivir. Llevar estos colores siempre va a ser mi mayor orgullo. Hicimos, con mucho amor y para todos ustedes, este mini documental que encapsula en solo 10 minutos la gran locura que vivimos esta última semana".

Matilda Blanco destrozó a María Becerra: el motivo

Matilda Blanco fue letal con María Becerra por la elección del vestuario que lució en la final entre Argentina y España por la Copa del Mundo.

"¿Qué es esto? Lo primero que tengo para decir es que no coincidían los colores entre las telas que tenía. Parece una actriz de Bollywood. Daba Bollywood y no la bandera argentina", disparó la panelista sin filtros.

Además, Blanco apuntó contra un detalle puntual del atuendo: "Por otro lado, ¿qué es ese sol? El sol... es un broche en la cadera. Se puso un broche en la cadera! Eso no correspondía. Empañó su actuación", cerró picante.