Andrés Nara reconoció su gran error al separarse de Nora Colosimo: "Dejó todo..."

Nora Colosimo sorprendió a sus compañeros en LAM (América Tv) al contar la historia de cómo nació el amor con Andrés Nara, padre de sus hijas Zaira y Wanda.
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Tras el sorpresivo relato de Nora Colosimo en LAM, Andrés Nara dialogó con PrimiciasYa y dio más detalles de la primera vez que se cruzó con su ex y cómo nació la relación.
Nora Colosimo sorprendió a sus compañeros en LAM (América Tv) al contar la historia de cómo nació el amor con Andrés Nara, padre de sus hijas Zaira y Wanda.
La historia se remonta a un encuentro casual en la calle cuando ambos manejaban sus autos y él la siguió durante un largo trayecto hasta poder hablar con ella. "Íbamos por Avenida Libertador y en cada semáforo él se detenía, bajaba el vidrio y me hablaba. Es chamuyero", contó la angelita.
PrimiciasYa se contactó con Andrés Nara quien contó cómo fue aquel momento donde se cruzaron por primera vez y luego se casarían a menos de un año de novios.
"Venía de hacer una publicidad en una compañía y ella venía de ATC y justo la encuentro. Estaba bárbara, yo me puse al lado y empecé a chamullar por Libertador (se ríe). Fue por Libertador y yo iba para Tigre y ella para Boulogne", comenzó.
"Y así fue hasta San Isidro, en un momento yo la encerré y le dije que la iba a seguir hasta la casa. Ella estaba en pareja y tenía novio. Y fuimos a tomar algo a un barcito y le prometí charlar unos minutos y después la dejaba libre. Y así fue", continuó.
Andrés remarcó que luego el contacto entre los dos siguió y ella terminó la relación que tenía por ese entonces. "Seguimos hablando, ella se peleó con ese chico porque se había quedado enganchada y a los seis meses nos casamos porque estábamos muy enganchados. Dijimos primero casarnos al año y estábamos tan bien que a los seis meses nos casamos", comentó.
En ese sentido, Andrés Nara reconoció que en su momento le hizo un especial pedido a Nora Colosimo respecto a su trabajo del cual hoy está arrepentido: "Ella venía de trabajar en Mesa de Noticias y la llamaban mucho para hacer publicidades. Nora es muy linda y la llamaban mucho para trabajar pero yo no quería que esté en el ambiente, tan expuesta y le dijo que nos casamos pero le dije que deje absolutamente todo. Y dejó todo desgraciadamente por mí".
"Fue increíble porque como le dije a ella en su programa si hubiese pasado hoy la hubiese dejado que siga, uno después va cambiando la mente y las cosas. Ella se abocó de lleno a las chicas", se sinceró.
Andrés Nara cerró remarcando el gran vínculo que hoy tiene con Colosimo y con su actual pareja: "Con Nora hablamos todos los días. Ella está en pareja con Rafa y tengo buena relación con él también. Los domingo siempre nos juntamos en familia y por suerte el vínculo es impecable".