Andrés Nara reconoció su gran error al separarse de Nora Colosimo: "Dejó todo..."

"Y así fue hasta San Isidro, en un momento yo la encerré y le dije que la iba a seguir hasta la casa. Ella estaba en pareja y tenía novio. Y fuimos a tomar algo a un barcito y le prometí charlar unos minutos y después la dejaba libre. Y así fue", continuó.

Andrés remarcó que luego el contacto entre los dos siguió y ella terminó la relación que tenía por ese entonces. "Seguimos hablando, ella se peleó con ese chico porque se había quedado enganchada y a los seis meses nos casamos porque estábamos muy enganchados. Dijimos primero casarnos al año y estábamos tan bien que a los seis meses nos casamos", comentó.

Por qué se separaron Andrés Nara y Nora Colosimo

En ese sentido, Andrés Nara reconoció que en su momento le hizo un especial pedido a Nora Colosimo respecto a su trabajo del cual hoy está arrepentido: "Ella venía de trabajar en Mesa de Noticias y la llamaban mucho para hacer publicidades. Nora es muy linda y la llamaban mucho para trabajar pero yo no quería que esté en el ambiente, tan expuesta y le dijo que nos casamos pero le dije que deje absolutamente todo. Y dejó todo desgraciadamente por mí".

"Fue increíble porque como le dije a ella en su programa si hubiese pasado hoy la hubiese dejado que siga, uno después va cambiando la mente y las cosas. Ella se abocó de lleno a las chicas", se sinceró.

Andrés Nara cerró remarcando el gran vínculo que hoy tiene con Colosimo y con su actual pareja: "Con Nora hablamos todos los días. Ella está en pareja con Rafa y tengo buena relación con él también. Los domingo siempre nos juntamos en familia y por suerte el vínculo es impecable".