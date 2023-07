Tremenda denuncia de los hijos de Aníbal Lotocki

Uno de los hijos de Lotocki fue operado de un tumor cerebral en el Hospital Garrahan, por eso el médico aclaró que actualmente se encuentra enfocado en él, por lo que no entrará en juegos mediáticos sobre la internación de la ex Gran Hermano.

Y, a todo esto se sumó que Lotocki denunció que sus hijos sufren bullying en el colegio, pero no aclaró si se trata del de 4 o 10 años.

Testimonio escalofriante: una ex paciente de Aníbal Lotocki reveló las secuelas que le quedaron en el cuerpo

Este viernes, Beatriz Verguer, ex paciente de Aníbal Lotocki, estuvo en A la tarde (América TV) y reveló las dolorosas secuelas que le quedaron en el cuerpo luego de haber pasado por el quirófano del polémico cirujano.

"Fui por un aumento de glúteos. Pagué 4 mil dólares en efectivo. Hace un año, que no me puede sentar, tengo que dormir boca abajo, no puedo respirar y estoy con dolor en los pulmones", detalló la invitada.

Beatriz indicó que nunca supo con certeza qué fue lo que Lotocki le colocó en el cuerpo. "Este material se va por todo el cuerpo. El metacrilato o la sustancia que haya utilizado migra por todos lados. Y esto está comprobado con estudios. Se ve en las tomografías", añadió.

Por último, la invitada alertó que teme por su estado, que podría agravarse. "Lo que me puso no se saca con una sola operación. Me siento muy identificada con Silvina. Todas vamos a terminar como Silvina", sentenció.