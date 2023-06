Internaron de urgencia a Fran Mariano, otra víctima de Aníbal Lotocki

En medio de este escándalo se conoció que Fran Mariano, otra víctima de Lotocki, fue internado de urgencia en el hospital Modelo de Caseros y hay preocupación por su salud.

Aníbal Lotocki demanda a Fran Mariano .jpg

En diálogo con Mitre Live, el ex Cuestión de Peso contó cómo se encuentra. “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”, explicó.

“Me mandaron al hospital Modelo de Caseros, ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor, la verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, agregó.

Fran Marianos se lamentó porque no puede llevar una vida normal. "Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie, no me quiero poner en lugar de víctima pero yo te puedo asegurar que él que las hace las paga, este tipo la va a pagar”, concluyó.

La tajante opinión de Flor de la V sobre la entrevista de Aníbal Lotocki en Telenoche

El miércoles, Aníbal Lotocki rompió el silencio en Telenoche. El polémico cirujano habló sobre las denuncias en su contra, en medio de la internación de Silvina Luna, que se encuentra en el hospital Italiano luchando por su vida.

"He operado muchos pacientes y ninguna tiene una insuficiencia renal", afirmó en su defensa, poniendo en duda que el duro presente de la ex Gran Hermano sea consecuencia de su mala praxis.

Ayer en Intrusos (América TV), Flor de la V opinó sobre la entrevista al cirujano en Telenoche. La conductora consideró que Nelsón Castro y Dominique Metzger no deberían haber realizado esa nota.

Embed

"Fueron muy criticados. Muchos decían: 'ahora hacen espectáculos'", comentó la ex vedette. "Siempre el que hace la nota del momento es criticado. Consiguieron la nota y fue impecable", acotó Pampito.

"No consiguieron la nota. A nosotros nos ofrecieron la nota y no la quisimos hacer", manifestó Flor y destacó la decisión de la producción de su programa.

Por último, Flor remarcó que no le pareció correcto que le hayan dado espacio al polémico cirujano en Telenoche. "Para mí era extremadamente delicado y me gustó la decisión que tomó la producción (de Intrusos). Hay ciertos límites que, particularmente, yo prefiero no pasar", cerró.