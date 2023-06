La tajante decisión de Mónica Farro tras se acusada de defender a Aníbal Lotocki

silvina-luna-monica-farro-y-anibal-lotocki.jpg

En tanto, en el minuto final del programa de Ángel de Brito, Farro pidió la palabra. "Como todo esto de Aníbal empezó ayer acá para mí, después de 13 años, y me han dado con un caño. Les digo a todos, para que ya no me llamen, que no voy a hablar nunca más del tema", anunció firme.

"El tema Aníbal Lotocki quedó en el pasado. Si quieren hablar de Mónica, hablemos. De Lotocki nunca más, desde acá hasta la vida que me resta", disparó con firmeza mirando a cámara dando por finalizado el escándalo y sobre todo para calmar las aguas en las redes sociales donde los mensajes críticos estallaron tras sus polémicas declaraciones.

La escandalosa frase de Mónica Farro: "Estoy feliz con lo que me hizo Aníbal Lotocki"

Se puede decir que Mónica Farro tuvo suerte. A diferencia de otras mujeres que acusaron al cirujano Aníbal Lotocki de mala praxis, la modelo afirmó que "está feliz con lo que le hizo" el médico.

Consultada por LAM (América TV), Farro dijo sobre las denuncias hacia Lotocki: "A Silvina la vi, estuve con ella en El Hotel de los Famosos, la vi sufrir... siempre me tildaron como 'la defensora de' y siempre dije que no puedo hablar mal porque mi experiencia personal fue buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible y para eso está la Justicia para juzgar a alguien. No estoy yo para juzgar a alguien".

"Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años que fue un cambio de prótesis y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki", afirmó la vedette.

"Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos que se le murieron pacientes, que han hecho cualquier cag..., porque yo he visto cosas horribles de otros cirujanos. Se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático", opinó. Y agregó: "Me encantaría que si realmente es culpable se le dé con la pena máxima que se le tenga que dar".

En otro tramo de la nota, Farro se refirió a las mujeres que la criticaron: "He escuchado a varias que están mal y me dan con un caño a mí. No tengo empatía con los que me dan con un caño. Silvina nunca me atacó con nada, hablamos en El Hotel sobre su salud. La vi llena de moretones, cuando se sentía mal, como cambió estéticamente y como ser humano me amarga".