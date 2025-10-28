En vivo Radio La Red
Tres suplementos naturales potentes por su efecto viagra inmediato: cómo tomarlos

Norberto Litvinoff, especialista con más de 40 años de trayectoria en psicología y sexualidad humana, sugirió el uso de tres suplementos que mejoran el rendimiento sexual y explicó cómo consumirlos.

El polen de abeja

El polen de abeja, reconocido por sus nutrientes y antioxidantes, forma parte de los tres suplementos que mejoran el rendimiento sexual.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mejorar la vitalidad y el desempeño sexual. Según Norberto Litvinoff, especialista con más de 40 años de trayectoria en psicología y sexualidad humana, tres suplementos se destacan por sus propiedades estimulantes y sus beneficios generales para el organismo: la maca negra en harina, el ginseng rojo coreano y el polen granulado de abeja, tal como sale de la colmena.

Estos suplementos pueden funcionar como una alternativa natural al consumo de viagra. Las recomendaciones del profesional fueron compartidas en el video de YouTube “3 Alimentos Naturales que funcionan como una Viagra (pero sin Efectos Secundarios)” del canal Tengo un Plan.

Los beneficios de la maca negra, el ginseng rojo coreano y el polen granulado de abeja

Maca negra en harina: es una variedad de la planta Lepidium meyenii, originaria de los Andes peruanos, utilizada tradicionalmente por sus propiedades energizantes y afrodisíacas.

Esta raíz contiene carbohidratos, potasio, calcio, sodio, hierro y vitaminas del grupo B y C, lo que la convierte en un suplemento natural para mejorar la vitalidad y el rendimiento sexual. Además, puede contribuir al aumento de la libido y la fertilidad, así como a la regulación de la función hormonal.

Ginseng rojo coreano (Panax ginseng): cultivado principalmente en las montañas de Corea, conserva compuestos bioactivos llamados ginsenósidos, responsables de sus efectos terapéuticos. Reconocido por sus propiedades adaptógenas, ayuda al cuerpo a resistir el estrés y la fatiga, mejora la circulación sanguínea, aumenta la energía física y mental y potencia la función sexual al estimular la producción de óxido nítrico, esencial para la erección.

P olen granulado de abeja: recolectado directamente de las flores y almacenado en los panales, es considerado uno de los alimentos más completos por su contenido de aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Destaca por su capacidad para reforzar el sistema inmunológico, mejorar la resistencia física y combatir la fatiga, además de favorecer la salud cardiovascular, regular el sistema nervioso y mejorar el estado de ánimo, convirtiéndose en un complemento natural para el bienestar general.

Cómo deben consumirse los suplementos naturales para las relaciones sexuales

Según Litvinoff, estos suplementos deben tomarse “a demanda”, unas horas antes de la relación sexual. "Si se toma todos los días, el cuerpo se habitúa y pierde efecto", afirma. Y, por último, aclara: "El polen de abeja debe masticarse bien".

