Tres suplementos naturales potentes por su efecto viagra inmediato: cómo tomarlos

Ginseng rojo coreano (Panax ginseng): cultivado principalmente en las montañas de Corea, conserva compuestos bioactivos llamados ginsenósidos, responsables de sus efectos terapéuticos. Reconocido por sus propiedades adaptógenas, ayuda al cuerpo a resistir el estrés y la fatiga, mejora la circulación sanguínea, aumenta la energía física y mental y potencia la función sexual al estimular la producción de óxido nítrico, esencial para la erección.

P olen granulado de abeja: recolectado directamente de las flores y almacenado en los panales, es considerado uno de los alimentos más completos por su contenido de aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Destaca por su capacidad para reforzar el sistema inmunológico, mejorar la resistencia física y combatir la fatiga, además de favorecer la salud cardiovascular, regular el sistema nervioso y mejorar el estado de ánimo, convirtiéndose en un complemento natural para el bienestar general.

Cómo deben consumirse los suplementos naturales para las relaciones sexuales

polen-de-abeja

Según Litvinoff, estos suplementos deben tomarse “a demanda”, unas horas antes de la relación sexual. "Si se toma todos los días, el cuerpo se habitúa y pierde efecto", afirma. Y, por último, aclara: "El polen de abeja debe masticarse bien".