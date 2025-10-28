Tres suplementos naturales potentes por su efecto viagra inmediato: cómo tomarlos

Ginseng rojo coreano (Panax ginseng): cultivado principalmente en las montañas de Corea, conserva compuestos bioactivos llamados ginsenósidos, responsables de sus efectos terapéuticos. Reconocido por sus propiedades adaptógenas, ayuda al cuerpo a resistir el estrés y la fatiga, mejora la circulación sanguínea, aumenta la energía física y mental y potencia la función sexual al estimular la producción de óxido nítrico, esencial para la erección.
P olen granulado de abeja: recolectado directamente de las flores y almacenado en los panales, es considerado uno de los alimentos más completos por su contenido de aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y antioxidantes.
Destaca por su capacidad para reforzar el sistema inmunológico, mejorar la resistencia física y combatir la fatiga, además de favorecer la salud cardiovascular, regular el sistema nervioso y mejorar el estado de ánimo, convirtiéndose en un complemento natural para el bienestar general.
Cómo deben consumirse los suplementos naturales para las relaciones sexuales
Según Litvinoff, estos suplementos deben tomarse “a demanda”, unas horas antes de la relación sexual. "Si se toma todos los días, el cuerpo se habitúa y pierde efecto", afirma. Y, por último, aclara: "El polen de abeja debe masticarse bien".